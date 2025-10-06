Атака на 1600 км: які наслідки удару ЗСУ по заводу "Уралхим", — знімки

2 жовтня безпілотники атакували територію російського хімічного підприємства "Уралхим" у місті Березники, Пермський край РФ, завдавши удару по цеху хімводопідготовки, який відіграє ключову роль у виробничому циклі заводу.

Ураження цієї ділянки може істотно вплинути на роботу всього комплексу, оскільки цех забезпечує підготовку технологічної та котлової води потрібної якості для виробничих процесів. Про це 6 жовтня повідомив моніторинговий проєкт "КіберБорошно".

Наслідки атаки БПЛА на завод "Уралхим" Фото: Соцсети

Зазначається, що цех залучений у лінії виробництва аміаку, карбаміду, азотної та нітратної продукції, а також у системах охолодження і парових котлах.

Завод розташований на відстані близько 1600 км від українського кордону, що робить удар однією з найдальших операцій українських безпілотників по території Росії. На думку аналітиків "Мілітарного", цей інцидент підтверджує здатність України завдавати точкових ударів по критично важливих об'єктах російської промисловості з високим ступенем точності.

Хоча завод продовжує роботу, експерти вказують, що характер пошкоджень може призвести до збоїв у технологічному циклі в середньостроковій перспективі. Навіть часткове порушення роботи систем водопідготовки може вплинути на стабільність хімічних процесів, що підвищує ризики аварій і знижує обсяги виробництва.

Що відомо про завод

Підприємство "Уралхим" (філія "Азот") — один з найбільших виробників азотних добрив у Росії. У 2024 році воно досягло рекордного обсягу виробництва — понад 2,3 млн тонн продукції, частина якої використовується в оборонних цілях, зокрема й у виробництві вибухових речовин.

Завод спеціалізується на випуску аміаку, аміачної селітри та інших азотних сполук. Він є правонаступником Березниківського хімічного комбінату, одного з найстаріших підприємств хімічної галузі РФ.

Крім того, ураження інфраструктури такого підприємства може мати наслідки не тільки для внутрішнього ринку, а й для експортних поставок добрив і сировини, зокрема в країни Азії та Південної Америки.

Нагадаємо, 6 жовтня Сили оборони завдали ударів по низці об'єктів РФ, спричинивши серію вибухів і масштабні пожежі. Серед них — великий завод із виробництва вибухових речовин і морський нафтовий термінал у тимчасово окупованому Криму.

Унаслідок удару по Феодосійському нафтоналивному терміналу вибухнув резервуар із паливом, почалася сильна пожежа, яку можна було спостерігати на відстані в десятки кілометрів.