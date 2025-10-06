Атака на 1600 км: какие последствия удара ВСУ по заводу "Уралхим", — снимки

2 октября беспилотники атаковали территорию российского химического предприятия "Уралхим" в городе Березники, Пермский край РФ, нанеся удар по цеху химводоподготовки, который играет ключевую роль в производственном цикле завода.

Related video

Поражение данного участка может существенно повлиять на работу всего комплекса, поскольку цех обеспечивает подготовку технологической и котловой воды нужного качества для производственных процессов. Об этом 6 октября сообщил мониторинговый проект "КіберБорошно".

Послеждствия атаки БПЛА на завод "Уралхим" Фото: Соцсети

Отмечается, что цех задействован в линии производства аммиака, карбамида, азотной и нитратной продукции, а также в системах охлаждения и паровых котлах.

Завод расположен на расстоянии около 1600 км от украинской границы, что делает удар одной из самых дальних операций украинских беспилотников по территории России. По мнению аналитиков "Милитарного", данный инцидент подтверждает способность Украины наносить точечные удары по критически важным объектам российской промышленности с высокой степенью точности.

Хотя завод продолжает работу, эксперты указывают, что характер повреждений может привести к сбоям в технологическом цикле в среднесрочной перспективе. Даже частичное нарушение работы систем водоподготовки может повлиять на стабильность химических процессов, что повышает риски аварий и снижает объемы производства.

Что известно о заводе

Предприятие "Уралхим" (филиал "Азот") — один из крупнейших производителей азотных удобрений в России. В 2024 году оно достигло рекордного объема производства — более 2,3 млн тонн продукции, часть которой используется в оборонных целях, включая производство взрывчатых веществ.

Завод специализируется на выпуске аммиака, аммиачной селитры и других азотных соединений. Он является правопреемником Березниковского химического комбината, одного из старейших предприятий химической отрасли РФ.

Кроме того, поражение инфраструктуры такого предприятия может иметь последствия не только для внутреннего рынка, но и для экспортных поставок удобрений и сырья, в том числе в страны Азии и Южной Америки.

Напомним, 6 октября Силы обороны нанесли удары по ряду объектов РФ, вызвав серию взрывов и масштабные пожары. Среди них — крупный завод по производству взрывчатых веществ и морской нефтяной терминал во временно оккупированном Крыму.

В результате удара по Феодосийскому нефтеналивному терминалу взорвался резервуар с топливом, начался сильный пожар, который можно было наблюдать на расстоянии в десятки километров.