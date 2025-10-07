Оптоволоконний FPV-дрон вдарив по Краматорську: які нові загрози очікувати в тилу, — TWZ

Збройні сили РФ 5 жовтня вперше атакували Краматорськ FPV-дроном на оптоволокні. Західні аналітики зазначили: застосування таких дронів у прифронтовій зоні свідчить про зростання дальності БПЛА такого типу і нові загрози для цивільної інфраструктури та логістики.

Інцидент у Краматорську Донецької області, де безпілотник атакував пікап, припаркований біля житлового будинку, прокоментували оглядачі профільного видання The War Zone.

Аналітики пишуть, що на відміну від звичайних радіокерованих БПЛА, FPV-дрони з оптоволоконним керуванням під'єднуються до наземної станції через котушку оптичного кабелю і передають відеосигнал з мінімальними перешкодами. Такі безпілотники нечутливі до перешкод та ігнорують особливості рельєфу, надаючи операторам ширші можливості.

Водночас технологія накладає обмеження щодо маневреності та дальності, що зумовлено довжиною кабелю.

Згідно з наявними даними, експлуатаційні зразки наразі досягають дальності до 40 км (в окремих моделях), а низка розробок прагне перевищити цю позначку. Таким чином зростання дальності оптоволоконних FPV-дронів поглиблює зону ураження та власне розмиває таке поняття як "тил".

У зв'язку з цим на передовій і в прифронтових містах уже впроваджуються заходи захисту: багатокілометрові тунелі з сіток для перехоплення безпілотників і захисту пересування цивільного транспорту.

Водночас технологічний розвиток БПЛА на оптоволокні може змінити характер бойових зіткнень на передовій. Автори матеріалу зазначають, що ці апарати поряд з іншими рішеннями управління можуть порушити наявну відносну перевагу однієї зі сторін.

"Створення загрози для прилеглих міст за допомогою високостійких оптоволоконних FPV може мати серйозні наслідки, особливо для спроможності обох сторін постачати війська на передовій", — підкреслили аналітики.

Нагадаємо, аналітики порталу "Тексти" опублікували матеріал, де йдеться про появу в нинішніх реаліях війни так званих "кілзон", завширшки від 500 м до 6-7-10 км у кожен бік. Ця територія вкрай небезпечна для живої сили через присутність величезної кількості БПЛА, які також полюють на логістику та військову техніку противника.

Раніше повідомлялося, що українські військові почали розгортати прості, але ефективні інженерні загородження, призначені для запобігання польотам безпілотників на оптоволокні в глибину позицій Сил оборони.