Оптоволоконный FPV-дрон ударил по Краматорску: какие новые угрозы ожидать в тылу, — TWZ

Вооруженные силы РФ 5 октября впервые атаковали Краматорск FPV-дроном на оптоволокне. Западные аналитики отметили: применение таких дронов в прифронтовой зоне свидетельствует о росте дальности БПЛА такого типа и новых угрозах для гражданской инфраструктуры и логистики.

Инцидент в Краматорске, Донецкой области, где беспилотник атаковал пикап, припаркованный у жилого дома, прокомментировали обозреватели профильного издания The War Zone.

Аналитики пишут, что в отличие от обычных радиоуправляемых БПЛА, FPV-дроны с оптоволоконным управлением подключаются к наземной станции через катушку оптического кабеля и передают видеосигнал с минимальными помехами. Такие беспилотники невосприимчеві к помехам и игнорируют особенности рельефа, предоставляя операторам более широкие возможности.

В то же время технология накладывает ограничения по маневренности и дальности, что обусловлено длиной кабеля.

Согласно имеющимся данным, эксплуатационные образцы сейчас достигают дальности до 40 км (в отдельных моделях), а ряд разработок стремится превысить эту отметку. Таким образом рост дальности оптоволоконных FPV-дронов углубляет зону уязвимости и собственно размывает такое понятие как "тыл".

В связи с этим на передовой и в прифронтовых городах уже внедряются меры защиты: многокилометровые тоннели из сетей для перехвата беспилотников и защите передвижения гражданского транспорта.

Вместе с тем технологическое развитие БПЛА на оптоволокне может изменить характер боестолкновений на передовой. Авторы материала отмечают, что эти аппараты наряду с другими решениями управления могут нарушить имеющееся относительное преимущество одной из сторон.

"Создание угрозы для близлежащих городов с помощью высокоустойчивых оптоволоконных FPV может иметь серьезные последствия, особенно для способности обеих сторон снабжать войска на передовой", — подчеркнули аналитики.

Напомним, аналитики портала "Тексты" опубликовали материал, где говорится о появлении в нынешних реалиях войны так называемых "килзон", шириной от 500 м до 6-7-10 км в каждую сторону. Эта территория крайне опасна для живой силы из-за присутствия огромного количества БПЛА, которые также охотятся за логистикой и военной техникой противника.

Ранее сообщалось, что украинские военные начали развертывать простые, но эффективные инженерные заграждения, предназначенные для предотвращения полетов беспилотников на оптоволокне в глубину позиций Сил обороны.