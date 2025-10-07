Європа створила дешеву ракету FZ123 проти "Шахедів": б'є тисячею сталевих кульок (фото)

У відповідь на масове застосування Росією ударних безпілотників європейські компанії адаптують наявні боєприпаси проти БПЛА. Так компанія Thales Belgium розробила боєголовку FZ123, яка під час повітряного підриву розсіює тисячі вражаючих елементів у вигляді сталевих кульок.

Цей боєприпас призначений для встановлення на 70-мм ракети, сумісні зі стандартними НАТО-пусковими установками. Про це рішення детально пише Business Insider у своєму матеріалі від 6 жовтня.

Боєголовка FZ123 містить заряд вибухової речовини й тисячі дрібних сталевих гранул; під час детонації дріб розлітається сектором із діаметром близько 24 метрів, що, по суті, створює "сталеву хмару" для ураження малих БПЛА і роїв безпілотників. Така тактика аналогічна дії дробового патрона, але реалізована на дальності до кількох кілометрів під час запуску з вертольота, сухопутних пускових установок або багатоствольних систем.

Демонстратор Thales FZ123 на виставці Eurosatory 2024 Фото: Скрин відео

Бойове навантаження може встановлюватися як на керовані 70-мм ракети з лазерним наведенням (наприклад, сімейство ракети FZ275 LGR / FZ-системи Thales), так і на некеровані версії, що робить рішення гнучким для встановлення на вертольоти (модифіковані Мі-8), наземні багатоствольні установки типу Vampire та інші платформи.

За даними виробників і демонстрацій на виставках, FZ123 було вперше показано на Eurosatory 2024, а Thales підтвердив, що боєголовка вже постачається і використовується в Україні. При цьому попит з боку Києва перевищує поточні обсяги виробництва.

Тактичний ефект і виробництво ракет

FZ123 позиціонується як недороге рішення порівняно з повноцінними зенітними ракетами: він дорожчий за дрони-перехоплювачі, але значно дешевший за стандартні ППО-ракети, і тому слугує проміжним економічним засобом для захисту від масових атак БПЛА.

Представники Thales Belgium повідомили, що компанія планує нарощувати виробництво: вже заявлені щорічні темпи випуску до 10 000 штук на рік. Однак якщо виробники компонентів наростять власне виробництво, то щорічний показник може сягнути до 60 000.

Нагадаємо, у листопаді минулого року Україна підписала меморандум із компанією Thales Belgium про спільне виробництво ракет, які будуть оснащені боєголовкою, спеціально розробленою для ефективної протидії БПЛА.