Европа создала дешевую ракету FZ123 против "Шахедов": бьет тысячей стальных шариков (фото)

В ответ на массовое применение Россией ударных беспилотников европейские компании адаптируют существующие боеприпасы против БПЛА. Так компания Thales Belgium разработала боеголовку FZ123, которая при воздушном подрыве рассеивает тысячи поражающих элементов в виде стальных шариков.

Данный боеприпас предназначен для установки на 70-мм ракеты, совместимые со стандартными НАТО-пусковыми установками. Об этом решении детально пишет Business Insider в своем материале от 6 октября.

Боеголовка FZ123 содержит заряд взрывчатого вещества и тысячи мелких стальных гранул; при детонации дробь разлетается по сектору с диаметром порядка 24 метров, что по сути создает "стальное облако" для поражения малых БПЛА и роев беспилотников. Такая тактика аналогична действию дробового патрона, но реализована на дальности до нескольких километров при запуске с вертолета, сухопутных пусковых установок или многоствольных систем.

Демонстратор Thales FZ123 на выставке Eurosatory 2024 Фото: Скрин видео

Боевая нагрузка может устанавливаться как на управляемые 70-мм ракеты с лазерным наведением (например, семейство ракеты FZ275 LGR / FZ-системы Thales), так и на неуправляемые версии, что делает решение гибким для установки на вертолеты (модифицированные Ми-8), наземные многоствольные установки типа Vampire и другие платформы.

По данным производителей и демонстрациям на выставках, FZ123 была впервые показана на Eurosatory 2024, а Thales подтвердил, что боеголовка уже поставляется и используется в Украине. При этом спрос со стороны Киева превышает текущие объемы производства.

Тактический эффект и производство ракет

FZ123 позиционируется как недорогое решение по сравнению с полноценными зенитными ракетами: он дороже дронов-перехватчиков, но значительно дешевле стандартных ПВО-ракет и поэтому служит промежуточным экономичным средством для защиты от массовых атак БПЛА.

Представители Thales Belgium сообщили, что компания планирует наращивать производство: уже заявлены ежегодные темпы выпуска до 10 000 штук в год. Однако если производители компонентов нарастят собственное производство, то ежегодный показатель может достичь до 60 000.

Напомним, в ноябре прошлого года Украина подписала меморандум с компанией Thales Belgium о совместном производстве ракет, которые будут оснащены боеголовкой, специально разработанной для эффективного противодействия БПЛА.