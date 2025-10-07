Універсальна зброя проти кораблів: США замовили 800+ боєголовок для Tomahawk у модифікації MST
ВМС США мають намір закупити 837 самонавідних боєголовок із кількома каналами виявлення, призначених для тактичних крилатих ракет Tomahawk Block V у протикорабельній модифікації MST (Maritime Strike Tomahawk). Спільна програма з Raytheon розрахована до 2028 фінансового року.
У документ включено подальшу підтримку і додаткові можливості для сімейства Block V Tomahawk, зокрема модифікації, необхідні для розміщення ракет на наземних пускових установках Армії та Корпусу морської піхоти США. Про це повідомили в Naval News.
Програма також передбачає роботи з поліпшення виробничої лінії, розроблення та інтеграції програмно-апаратного забезпечення Ultra 1.2 для MST, проведення випробувань електромагнітної стійкості та виправлення виявлених дефектів під час розроблення та експлуатаційних випробувань.
Ракети Tomahawk — технічна суть програми MST
MST — це система швидкого розгортання, призначена для забезпечення можливості модернізованим і крилатим ракетам Tomahawk атакувати надводні кораблі. Модифікація містить багаторежимну головку самонаведення (MMS) і відповідну обробку сигналу для забезпечення кінцевого наведення на рухомі морські цілі.
Зі свого боку MMS об'єднує кілька каналів виявлення і наведення: активний радіолокаційний режим, оптичні та/або інфрачервоні канали та супутню обробку сигналів. Така комбінація дає змогу ракеті:
- автономно виявляти та класифікувати надводні цілі в завершальній фазі польоту;
- супроводжувати рухому ціль і коригувати удар в міру потреби;
- підвищувати завадозахищеність шляхом переходу між режимами і злиття даних.
Разом з уже наявними засобами навігації Tomahawk (GPS/INS/TERCOM/DSMAC) MMS перетворює Tomahawk з переважно наземної ударної системи на універсальний засіб протикорабельного удару на великій дальності.
Зазначається, що MST досягла початкової оперативної готовності в четвертому кварталі 2025 року. При цьому повна готовність запланована на 2027 рік, а серійне виробництво очікується у 2029.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що практично ухвалив рішення про надання американських крилатих ракет Tomahawk Україні. При цьому він підкреслив, що "не шукає ескалації" і спочатку має намір поставити кілька запитань українцям щодо використання цих ракет.
Тим часом видання Axios з посиланням на українське анонімне джерело, пише, що в Києві не знають, яке рішення ухвалив Трамп щодо "Томагавків".