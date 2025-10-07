Универсальное оружие против кораблей: США заказали 800+ боеголовок для Tomahawk в модификации MST

ВМС США намерены закупить 837 самонаводящихся боеголовок с несколькими каналами обнаружения, предназначенных для тактических крылатых ракет Tomahawk Block V в противокорабельной модификации MST (Maritime Strike Tomahawk). Совместная программа с Raytheon рассчитана до 2028 финансового года.

В документ включены последующая поддержка и дополнительные возможности для семейства Block V Tomahawk, в том числе модификации, необходимые для размещения ракет на наземных пусковых установках Армии и Корпуса морской пехоты США. Об этом сообщили в Naval News.

Программа также предусматривает работы по улучшению производственной линии, разработке и интеграции программно‑аппаратного обеспечения Ultra 1.2 для MST, проведению испытаний электромагнитной устойчивости и исправлению выявленных дефектов в ходе разработки и эксплуатационных испытаний.

Ракеты Tomahawk — техническая суть программы MST

MST — это система быстрого развертывания, предназначенная для обеспечения возможности модернизированным и крылатым ракетам Tomahawk атаковать надводные корабли. Модификация включает в себя многорежимную головку самонаведения (MMS) и соответствующую обработку сигнала для обеспечения конечного наведения на движущиеся морские цели.

В свою очередь MMS объединяет несколько каналов обнаружения и наведения: активный радиолокационный режим, оптические и/или инфракрасные каналы и сопутствующую обработку сигналов. Такая комбинация позволяет ракете:

автономно обнаруживать и классифицировать надводные цели в заключительной фазе полета;

сопровождать движущуюся цель и корректировать удар по мере необходимости;

повышать помехозащищенность за счет перехода между режимами и слияния данных.

Вместе с уже существующими средствами навигации Tomahawk (GPS/INS/TERCOM/DSMAC) MMS превращает Tomahawk из преимущественно наземной ударной системы в универсальное средство противокорабельного удара на большой дальности.

Отмечается, что MST достигла первоначальной оперативной готовности в четвертом квартале 2025 года. При этом полная готовность запланирована на 2027 год, а серийное производство ожидается в 2029.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что практически принял решение о предоставлении американских крылатых ракет Tomahawk Украине. При этом он подчеркнул, что "не ищет эскалации" и сначала намерен задать несколько вопросов украинцам относительно использования этих ракет.

Тем временем, издание Axios со ссылкой на украинский анонимный источник, пишет, что в Киеве не знают, какое решение принял Трамп относительно "Томагавков".