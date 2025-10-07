"Краще тут в тюрму сяду": індієць підписав контракт з ЗС РФ, щоб втекти до українців (відео)

22-річний Маджоті Сахіл Мохамед Хусейн здався у полон українським військовим, самостійно підійшовши до бліндажа й залишивши зброю. З'ясувалось, що втеча від "своїх" у полон була його планом, і повертатись в Росію він не бажає.

"Взяли в полон 22-річного… індійця! Маджоті добровільно розповів свою історію", — зазначила пресслужба 63 окремої механізованої бригади ЗСУ.

Полонений клянеться, що воювати проти України не збирався і здався бійцям 63 бригади під час першого ж штурму. Захисники наголосили, що Росія продовжує активно поповнювати свою армію іноземцями й лише розширює географію.

Повне ім'я чоловіка — Маджоті Сахіл Мохамед Хусейн, і він родом з міста Морбі в Індії.

"Я студент, приїхав у Росію вчитися в університеті. І потім мене в тюрму посадили — за наркотики. Мені дали 7 років тюрми", — розповів він.

Однак сидіти за ґратами індієць не хотів, тому підписав контракт з Міноборони РФ і пішов на війну. План був простим — потрапити на фронт, і там втекти від "своїх".

"Вони сказали — 1 рік служиш і тебе відпустять додому", — зазначив Маджоті.

Обіцянки росіян щодо зарплати відрізнялись. Іноземцю казали і про 100 тисяч, і про 500, і про півтора мільйона рублів. Насправді ж усе це виявилось брехнею, і він не отримав нічого.

У вересні індієць вчився на полігоні, підготовка тривала 16 днів. Там його навчали, як тримати автомат та стріляти, як кидати гранати. 30 вересня новобранця перевезли у "зелену зону", і вже 1 жовтня командир запитав, чи він готовий до першого завдання. Групу з трьох осіб відправили у штурм. Окупанти пройшли 3 або 3,5 кілометра і мали викопати бліндаж.

"Треба було тікати", — підкреслив Маджоті.

Він сказав командиру, що сильно втомився, у нього болять ноги і серце. Через це виник конфлікт. Врешті командир наказав забрати у нього рацію і відпустити.

"Він рацію забрав — і ми розбіглись. Через 2-3 кілометри направив на ваш бліндаж. Підійшов, одразу автомат поклав, кажу: "Я не хочу воювати, мені потрібна допомога". Я нікого не вбив, нікому нічого поганого не зробив. Я лише третій день тут, я не хотів воювати, просто хотів втекти", — запевнив індієць.

Він заявив, що назад у Росію не хоче.

"Там немає ніякої правди, краще я тут в тюрму сяду. А якщо можна, то відправте мене додому — в Індію", — додав полонений.

