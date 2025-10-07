"Лучше здесь в тюрьму сяду": индиец подписал контракт с ВС РФ, чтобы сбежать к украинцам (видео)

22-летний Маджоти Сахил Мохамед Хусейн сдался в плен украинским военным, самостоятельно подойдя к блиндажу и оставив оружие. Выяснилось, что побег от "своих" в плен был его планом, и возвращаться в Россию он не желает.

Related video

"Взяли в плен 22-летнего... индийца! Маджоти добровольно рассказал свою историю", — отметила пресс-служба 63 отдельной механизированной бригады ВСУ.

Пленный клянется, что воевать против Украины не собирался и сдался бойцам 63 бригады во время первого же штурма. Защитники отметили, что Россия продолжает активно пополнять свою армию иностранцами и только расширяет географию.

Полное имя мужчины — Маджоти Сахил Мохамед Хусейн, и он родом из города Морби в Индии.

"Я студент, приехал в Россию учиться в университете. И потом меня в тюрьму посадили — за наркотики. Мне дали 7 лет тюрьмы", — рассказал он.

Однако сидеть за решеткой индиец не хотел, поэтому подписал контракт с Минобороны РФ и пошел на войну. План был простым — попасть на фронт, и там убежать от "своих".

"Они сказали — 1 год служишь и тебя отпустят домой", — отметил Маджоти.

Обещания россиян по зарплате отличались. Иностранцу говорили и о 100 тысячах, и о 500, и о полутора миллионах рублей. На самом деле все это оказалось ложью, и он не получил ничего.

В сентябре индиец учился на полигоне, подготовка длилась 16 дней. Там его учили, как держать автомат и стрелять, как бросать гранаты. 30 сентября новобранца перевезли в "зеленую зону", и уже 1 октября командир спросил, готов ли он к первому заданию. Группу из трех человек отправили в штурм. Оккупанты прошли 3 или 3,5 километра и должны были выкопать блиндаж.

"Надо было бежать", — подчеркнул Маджоти.

Он сказал командиру, что сильно устал, у него болят ноги и сердце. Из-за этого возник конфликт. В конце концов командир приказал забрать у него рацию и отпустить.

"Он рацию забрал — и мы разбежались. Через 2-3 километра направил на ваш блиндаж. Подошел, сразу автомат положил, говорю: "Я не хочу воевать, мне нужна помощь". Я никого не убил, никому ничего плохого не сделал. Я только третий день здесь, я не хотел воевать, просто хотел убежать", — заверил индиец.

Он заявил, что обратно в Россию не хочет.

"Там нет никакой правды, лучше я здесь в тюрьму сяду. А если можно, то отправьте меня домой — в Индию", — добавил пленный.

Напомним, пограничники обнаружили группу ВС РФ, которая приближалась к украинским позициям. Одного из оккупантов захватили в плен. Он рассказал, что задачей было выйти в лесополосу, но россияне потерялись в темноте.

5 октября вышло интервью с египтянином, который попал в украинский плен как контрактный боец ВС РФ. Иностранец так боялся потерять возможность вернуться в Россию, что согласился пойти на войну. Его задачей было расстреливать оккупантов, которые будут убегать.