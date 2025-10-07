РФ планує знести десятки житлових будинків у Маріуполі, які українці ремонтували власним коштом

Окупаційна влада в Маріуполі планує знести десятки житлових будинків у центрі міста. Місцевим жителям говорять, що їхнє житло не відповідає "плану перспективного розвитку території".

До списку "під знесення" влада РФ у Маріуполі додала зокрема 59-й будинок на вулиці Куїнджі. Після того як місто потрапило в російську окупацію, його ремонтували протягом майже трьох років, розповіли в Маріупольській міській раді.

"Мешканці будинку сподівалися вже найближчим часом жити у своїх законних квартирах і тут невідомо чому такі новини. Було вкладено мільйони у відновлення, щоб повернути нам житло, і це все піде прахом? Заради чого? Заради задоволення чиїхось інтересів?" — пишуть в соцмережах обурені люди.

За інформацією міськради, знесення загрожує також будівлям приватного сектору за багатоповерхівками на вулиці Куїнджі. Маріупольці капітально відновлювали своє житло після російських обстрілів власним коштом, а тепер окупанти планують зносити всі будинки в районі.

"Дехто навіть збудував нові будинки з нуля і знову ж таки, додавав свої особисті гроші! А тепер приходять і заявляють: "ми вас зноситимемо"! — розповіли маріупольці.

За словами місцевих жителів, на місці знесених житлових будинків росіяни хочуть побудувати торговельні центри та іпотечні квартири. Окупаційна "адміністрація" не реагує на скарги маріупольців: містяни пишуть, що владу ставлять "зверху" та вона не звітує перед людьми.

"Мерів зараз не обирають. Ставлять зверху тих, хто буде ділитися вчасно з тими, хто поставив і лобіюватиме їх інтереси", — кажуть жителі міста.

Маріупольці пишуть, що окупанти хочуть знести відремонтовані за їхній власний рахунок будинки Фото: Маріупольська міська рада

Нагадаємо, 17 вересня керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко повідомляв, що РФ будує в Маріуполі дорогу для нового наступу. За його словами, цей шлях може бути призначений для військової техніки та вантажів.

8 вересня Петро Андрющенко розповідав, що росіяни в Маріуполі будують новий військовий об'єкт на "Азовсталі", який планують приєднати до Запорізької атомної електростанції.