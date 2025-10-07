РФ планирует снести десятки жилых домов в Мариуполе, которые украинцы ремонтировали за свой счет

Оккупационные власти в Мариуполе планируют снести десятки жилых домов в центре города. Местным жителям говорят, что их жилье не соответствует "плану перспективного развития территории".

В список "под снос" власти РФ в Мариуполе добавили в частности 59-й дом на улице Куинджи. После того как город попал в российскую оккупацию, его ремонтировали в течение почти трех лет, рассказали в Мариупольском городском совете.

"Жители дома надеялись уже в ближайшее время жить в своих законных квартирах и тут неизвестно почему такие новости. Было вложено миллионы в восстановление, чтобы вернуть нам жилье, и это все пойдет прахом? Ради чего? Ради удовлетворения чьих-то интересов?" — пишут в соцсетях возмущенные люди.

По информации горсовета, снос грозит также зданиям частного сектора за многоэтажками на улице Куинджи. Мариупольцы капитально восстанавливали свое жилье после российских обстрелов за свой счет, а теперь оккупанты планируют сносить все дома в районе.

"Некоторые даже построили новые дома с нуля и опять же, добавляли свои личные деньги! А теперь приходят и заявляют: "мы вас будем сносить"!" — рассказали мариупольцы.

По словам местных жителей, на месте снесенных жилых домов россияне хотят построить торговые центры и ипотечные квартиры. Оккупационная "администрация" не реагирует на жалобы мариупольцев: горожане пишут, что власть ставят "сверху" и она не отчитывается перед людьми.

"Мэров сейчас не выбирают. Ставят сверху тех, кто будет делиться вовремя с теми, кто поставил и будет лоббировать их интересы", — говорят жители города.

Мариупольцы пишут, что оккупанты хотят снести отремонтированные за их собственный счет дома Фото: Мариупольский городской совет Жители Мариуполя жалуются на оккупационные власти Фото: Мариупольский городской совет

Напомним, 17 сентября руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко сообщал, что РФ строит в Мариуполе дорогу для нового наступления. По его словам, этот путь может быть предназначен для военной техники и грузов.

8 сентября Петр Андрющенко рассказывал, что россияне в Мариуполе строят новый военный объект на "Азовстали", который планируют присоединить к Запорожской атомной электростанции.