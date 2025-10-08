В Україні з'явилася ракета "Пузатий Нептун": що відзначили західні експерти

Україна продемонструвала нову модифікацію крилатої ракети "Нептун", в якій, за зовнішніми ознаками, встановлені паливні баки, що виступають у передній частині корпусу для збільшення дальності польоту. Розробка потрапила в поле зору західних фахівців, які дали попередні оцінки зброї.

Нова версія відрізняється від раніше представленої модифікації "Довгий Нептун" (Нептун-Д, за офіційною класифікацією — ред). І судячи з опублікованих знімків, створена як ракета з розширеними можливостями базового сімейства Р-360. Про це пишуть оглядачі The War Zone.

Зазначається, що спочатку "Нептун" (Р-360) розробляли як протикорабельний засіб на базі радянської Х-35 із заявленою дальністю серійних зразків — близько 300 км. Останніми роками було розроблено й оптимізовану для наземних ударів версію ракети з комбінованою системою наведення (інерційна з GPS корекцією + ІЧ-датчик), дальність якої оцінюють щонайменше в 360 км. Потім з'явилася і модифікація "Нептун-Д" зі збільшеною дальністю — до 1000 км.

Судячи з розташування виступів перед стабілізаторами, в них могли розмістити додаткові паливні баки. Це, вважають аналітики, відносно простий спосіб збільшити дальність без радикальної переробки корпусу.

Є й інше пояснення. У виступах розміщені елементи авіоніки та навігації, що відповідає внутрішньому компонуванню Х-35-подібних конструкцій, а боєголовка традиційно розташована в носовій частині. Однак така версія малоймовірна, зазначили фахівці.

Зброя ЗСУ — тактичні можливості ракети "Нептун"

Збільшення дальності базової версії "Нептуна" створює проміжний клас зброї у всій лінійці. Це дасть змогу резервувати "Довгий Нептун" для ударів на максимальній дальності та водночас забезпечити дешевший і швидший спосіб модернізації наявних ракет шляхом апгрейду наявних боєкомплектів.

Нарешті, на тлі постачань британських Storm Shadow і французьких SCALP-EG, а також американських ATACMS і різноманітних далекобійних дронів-камікадзе, модернізація "Нептуна" дає Україні додатковий, відносно доступний інструмент для ударів і по морських, і по наземних цілях, підвищуючи гнучкість ударних можливостей ЗСУ.

Раніше нову модифікацію "Нептуна" помітили й українські експерти. На думку колишнього заступника начальника штабу ВМС ЗСУ Андрія Риженка, конструкція з потовщеннями на корпусі може вплинути на стабільність і аеродинаміку боєприпасу. Причому він висловив здивування з приводу рішення з додатковими виступами на фюзеляжі.