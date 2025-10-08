В Украине появилась ракета "Пузатый Нептун": что отметили западные эксперты

Украина продемонстрировала новую модификацию крылатой ракеты "Нептун", в которой, по внешним признакам, установлены выступающие топливные баки в передней части корпуса для увеличения дальности полета. Разработка попала в поле зрение западных специалистов, которые дали предварительные оценки оружию.

Новая версия отличается от ранее представленной модификации "Длинный Нептун" (Нептун-Д, по официальной классификации — ред). И судя по опубликованным снимкам, создана как ракета с расширенными возможностями базового семейства Р-360. Об этом пишут обозреватели The War Zone.

Отмечается, что изначально "Нептун" (Р-360) разрабатывался как противокорабельное средство на базе советской Х-35 с заявленной дальностью серийных образцов — около 300 км. В последние годы была разработана и оптимизированная для наземных ударов версия ракеты с комбинированной системой наведения (инерционная с GPS коррекцией + ИК-датчик), дальность которой оценивают как минимум в 360 км. Затем появилась и модификация "Нептун-Д" с увеличенной дальностью — до 1000 км.

Судя по расположению выступов перед стабилизаторами, в них могли разместить дополнительные топливные баки. Это, считают аналитики, относительно простой способ увеличить дальность без радикальной переработки корпуса.

Есть и другое объяснение. В выступах размещены элементы авионики и навигации, что соответствует внутренней компоновке Х-35-подобных конструкций, а боеголовка традиционно находится в носовой части. Однако такая версия маловероятна, отметили специалисты.

Оружие ВСУ — тактические возможности ракеты "Нептун"

Увеличение дальности базовой версии "Нептуна" создает промежуточный класс оружия во всей линейке. Это позволит резервировать "Длинный Нептун" для ударов на максимальной дальности и одновременно обеспечить более дешевый и быстрый способ модернизации существующих ракет путем апгрейда имеющихся боекомплектов.

Наконец, на фоне поставок британских Storm Shadow и французских SCALP-EG, а также американских ATACMS и разнообразных дальнобойных дронов-камикадзе, модернизация "Нептуна" дает Украине дополнительный, относительно доступный инструмент для ударов и по морским, и по наземным целям, повышая гибкость ударных возможностей ВСУ.

Ранее новую модификацию "Нептуна" заметили и украинские эксперты. По мнению бывшего заместителя начальника штаба ВМС ВСУ Андрея Рыженко, конструкция с утолщениями на корпусе может повлиять на стабильность и аэродинамику боеприпаса. Причем он высказал недоумение по поводу решения с дополнительными выступами на фюзеляже.