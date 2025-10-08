Задимлення і відключення світла у Чернігівській області: ЗС РФ поцілили дроном по енергетиці

ЗС РФ влучили в енергооб'єкт і нафтобазу на Чернігівщині. Українців просять ощадливо використовувати електроенергію у години піку, щоб знизити навантаження на енергосистему.

Related video

Поза містом Прилуки у Чернігівській області спостерігається "значне задимлення" після влучання в об'єкт критичної інфраструктури. Місцевих закликали не відчиняти вікна та не виходити надвір, якщо зміниться напрямок вітру. Про це 8 жовтня заявили у Прилуцькій міській раді.

У Міністерстві енергетики України повідомили, що ЗС РФ вдарили по енергетичних об’єктах у Чернігівській та Дніпропетровській областях.

"Найскладнішою залишається ситуація на Чернігівщині. Енергетики працюють безперервно, відновлюючи електропостачання споживачам. Здійснюється комплекс заходів для забезпечення стабільного функціонування енергосистеми. Станом на 8 жовтня на Чернігівщині діють обмеження споживання електроенергії", — зазначила пресслужба.

У міністерстві додали, що енергосистема готується до зими. Зокрема, виконуються ремонтні та модернізаційні роботи на об’єктах, накопичуються необхідні запаси обладнання, посилюється захист ключової інфраструктури. Українців закликали раціонально використовувати світло, особливо у пікові години — вранці і ввечері.

"Це допомагає знизити навантаження на систему", — підкреслила пресслужба.

У "Чернігівобленерго" інформували, що "під прицілом" опинився Ніжинський район і було влучання в енергетичний об'єкт.

"Понад 4,5 тисячі абонентів без електропостачання. Відновлюємо", — передали вранці енергетики.

У Чернігівській обласній військовій адміністрації уточнили, що у Ніжині відбулося влучання в енергообʼєкт, яке спричинило аварійні відключення. У Прилуках ударний БПЛА вдарив по нафтобазі, в результаті чого спалахнула пожежа.

Нагадаємо, місто Шостка в Сумській області залишилося без елементарних умов для життя після атаки ЗС РФ по енергетиці. Мер Віталій Нога розповів, як місцеві справляються без газу і світла.

Міський голова також розповів, що світло у місті зникло після понад 20 ударів ЗС РФ. З його слів, дрони цілу добу кружляли над нашим містом, намотуючи по 5-10 кіл перед влучанням.