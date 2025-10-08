Задымление и отключение света в Черниговской области: ВС РФ попали дроном по энергетике

ВС РФ попали в энергообъект и нефтебазу в Черниговской области. Украинцев просят экономно использовать электроэнергию в часы пика, чтобы снизить нагрузку на энергосистему.

Вне города Прилуки в Черниговской области наблюдается "значительное задымление" после попадания в объект критической инфраструктуры. Местных призвали не открывать окна и не выходить на улицу, если изменится направление ветра. Об этом 8 октября заявили в Прилуцком городском совете.

В Министерстве энергетики Украины сообщили, что ВС РФ ударили по энергетическим объектам в Черниговской и Днепропетровской областях.

"Самой сложной остается ситуация в Черниговской области. Энергетики работают непрерывно, восстанавливая электроснабжение потребителей. Осуществляется комплекс мероприятий для обеспечения стабильного функционирования энергосистемы. По состоянию на 8 октября в Черниговской области действуют ограничения потребления электроэнергии", — отметила пресс-служба.

В министерстве добавили, что энергосистема готовится к зиме. В частности, выполняются ремонтные и модернизационные работы на объектах, накапливаются необходимые запасы оборудования, усиливается защита ключевой инфраструктуры. Украинцев призвали рационально использовать свет, особенно в пиковые часы — утром и вечером.

"Это помогает снизить нагрузку на систему", — подчеркнула пресс-служба.

В "Черниговоблэнерго" информировали, что "под прицелом" оказался Нежинский район и было попадание в энергетический объект.

"Более 4,5 тысячи абонентов без электроснабжения. Восстанавливаем", — передали утром энергетики.

В Черниговской областной военной администрации уточнили, что в Нежине произошло попадание в энергообъект, которое повлекло аварийные отключения. В Прилуках ударный БПЛА ударил по нефтебазе, в результате чего вспыхнул пожар.

Напомним, город Шостка в Сумской области остался без элементарных условий для жизни после атаки ВС РФ по энергетике. Мэр Виталий Нога рассказал, как местные справляются без газа и света.

Городской голова также рассказал, что свет в городе исчез после более 20 ударов ВС РФ. По его словам, дроны целые сутки кружили над нашим городом, наматывая по 5-10 кругов перед попаданием.