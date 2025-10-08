Замало "Томагавків": чим, окрім ракет, Захід може допомогти Україні, — експерт (відео)

Сполучені Штати Америки говорять про надання Україні крилатих ракет "Томагавк", але кращою допомогою могло б бути виробництво українських ракет на території західних країн, вважає британський топвійськовий. Крім того, він помітив страх Заходу, який повірив ядерним погрозам Кремля і не надав достатньо зброї українцям. Після повернення у Білий дім Дональд Трампа згадали про "Томагавки", але цих ракет надто мало, і краще пошукати інші методи боротьби з РФ.

Європа та НАТО мають військову потужність на порядок більшу за Росію, пояснив у розмові з ТСН віцемаршал авіації, колишній бойовий пілот Великої Британії Шон Белл. Військовий озвучив кілька кроків, які має зробити Захід, окрім як говорити про "Томагавки".

Ракети Томагавк - коментар Шона Белла див. з 20:37

Серед відповідей британського офіцера пролунали тези про те, що могли б зробити західні країни, щоб допомогти Україні, раз у них мало ракет "Томагавк".На думку Белла, Європа мала б найперше створити безпольотну зону над українською територію (No-Fly Zone). Наступний крок — надати інші потужні засоби ураження замість американських ракет і допомогти виготовляти власні ракети: одна з альтернатив — "Фламінго з дальністю 3 тис. км. Кпім того, слід відправити необхідну кількість винищувачів F-16, який потребуються ЗСУ. Ще одна пропозиція — протидіяти російським дронам та літакам, які з'являються у забороненій зоні. На думку офіцер Британії, такі цілі варто збивати. Після виконання цих умов дійде справа і до гарантій безпеки.

"Коли вони нарешті сядуть за стіл переговорів, одним з ключових питань буде територія, інше — гарантії безпеки. Захід не дозволить Путіну диктувати умови, за яких Україна буде слабкою, щоб він припинив війну. Захід цього не прийме. Тож будуть гарантії безпеки, чи то від НАТО, чи від США, Великої Британії, інших країн", — підсумував співрозмовник журналістів.

Ракети Томагавк — скільки ракет виготовили США

Західні медіа намагались з'ясувати, яку кількість ракет "Томагавк" випускає компанія Raytheon (США). Згідно з даними порталу Mulgarian Military, станом на 2024 рік ВМС США отримували по п'ять ракет на місяць, тобто 60 ракет на рік. Крім того, на кожен зі 140 кораблів і підводних човнів-носіїв "Томагавків" припадало по 8,8 ракети, ідеться у статті. На порталі зауважили, що виробництво не можуть наростити через проблеми з фінансуванням та нестачею двигунів Williams F107 і систем наведення. При цьому запасів замало, оскільки США запускали великі партії ракет по Ємену (80 ракет по 30 цілях, 2014-15), Сирії (59 у 2017 році та 66 у 2018), Іраку (800 у 2003). Тим часом у квітні 2025 року агентство Пентагону погодило замовлення 163 ракет для Нідерландів (за 2,19 млрд дол.), а у 2023 році — 400 ракет для Японії.

Зазначимо, Фокус писав про варіанти пуску ракет "Томагавк" і про те, чи має шанс Україна отримати наземну пускову платформу. Аналітики Defense Expess пояснили, що наземні пускові можна встановити на будь-які потужні шасі: проблема полягає у тому, чи є зайві установки.

Нагадуємо, на початку жовтня стало відомо про надання розвідданих США Україні: є ймовірність, що вони потрібні для пусків ракет "Томагавк".