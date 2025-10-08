Мало "Томагавков": чем, кроме ракет, Запад может помочь Украине, — эксперт (видео)

Соединенные Штаты Америки говорят о предоставлении Украине крылатых ракет "Томагавк", но лучшей помощью могло бы быть производство украинских ракет на территории западных стран, считает британский топ-военный. Кроме того, он заметил страх Запада, который поверил ядерным угрозам Кремля и не предоставил достаточно оружия украинцам. После возвращения в Белый дом Дональд Трампа вспомнили о "Томагавках", но этих ракет слишком мало, и лучше поискать другие методы борьбы с РФ.

Европа и НАТО имеют военную мощь на порядок больше России, пояснил в разговоре с ТСН вице-маршал авиации, бывший боевой пилот Великобритании Шон Белл. Военный озвучил несколько шагов, которые должен сделать Запад, кроме как говорить о "Томагавках".

Ракеты Томагавк — комментарий Шона Белла см. с 20:37

Среди ответов британского офицера прозвучали тезисы о том, что могли бы сделать западные страны, чтобы помочь Украине, раз у них мало ракет "Томагавк" По мнению Белла, Европа должна была бы в первую очередь создать бесполетную зону над украинской территорией (No-Fly Zone). Следующий шаг — предоставить другие мощные средства поражения вместо американских ракет и помочь изготавливать собственные ракеты: одна из альтернатив — "Фламинго с дальностью 3 тыс. км. Кроме того, следует отправить необходимое количество истребителей F-16, в котором нуждаются ВСУ. Еще одно предложение — противодействовать российским дронам и самолетам, которые появляются в запретной зоне. По мнению офицера Британии, такие цели стоит сбивать. После выполнения этих условий дойдет дело и до гарантий безопасности.

"Когда они наконец сядут за стол переговоров, одним из ключевых вопросов будет территория, другой — гарантии безопасности. Запад не позволит Путину диктовать условия, при которых Украина будет слабой, чтобы он прекратил войну. Запад этого не примет. Поэтому будут гарантии безопасности, будь то от НАТО, или от США, Великобритании, других стран", — подытожил собеседник журналистов.

Ракеты Томагавк — сколько ракет изготовили США

Западные медиа пытались выяснить, какое количество ракет "Томагавк" выпускает компания Raytheon (США). Согласно данным портала Mulgarian Military, по состоянию на 2024 год ВМС США получали по пять ракет в месяц, то есть 60 ракет в год. Кроме того, на каждый из 140 кораблей и подводных лодок-носителей "Томагавков" приходилось по 8,8 ракеты, говорится в статье. На портале отметили, что производство не могут нарастить из-за проблем с финансированием и нехватки двигателей Williams F107 и систем наведения. При этом запасов мало, поскольку США запускали крупные партии ракет по Йемену (80 ракет по 30 целям, 2014-15), Сирии (59 в 2017 году и 66 в 2018), Ираку (800 в 2003). Между тем в апреле 2025 года агентство Пентагона согласовало заказ 163 ракет для Нидерландов (за 2,19 млрд долл.), а в 2023 году — 400 ракет для Японии.

Отметим, Фокус писал о вариантах пуска ракет "Томагавк" и о том, имеет ли шанс Украина получить наземную пусковую платформу. Аналитики Defense Expess объяснили, что наземные пусковые можно установить на любые мощные шасси: проблема заключается в том, есть ли лишние установки.

Напоминаем, в начале октября стало известно о предоставлении разведданных США Украине: есть вероятность, что они нужны для пусков ракет "Томагавк".