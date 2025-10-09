Військові в Україні отримуватимуть додаткові 50 тисяч грн на місяць: хто зможе претендувати

Звільненим з полону військовослужбовцям платитимуть додаткі 50 тисяч гривень на місяць, але гроші отримуватимуть не всі. Відповідний законопроєкт 9 жовтня підтримала Верховна Рада України.

Related video

За законопроєкт №13627 проголосували 244 парламентаря. Про це повідомив у Telegram народний депутат Олексій Гончаренко.

Що зміниться для військових

Прийнятий закон передбачає, що:

військовослужбовці, які після звільнення з полону потребують стаціонарного лікування протягом понад 30 днів, щомісяця отримуватимуть виплати у розмірі 50 000 гривень;

гроші виплачуватимуть впродовж перших трьох місяців лікування.

Окрім того, він впорядковує видачу довідок про травми або захворювання, отримані під час перебування у полоні. Це допоможе уникнути бюрократичних перепон і різного трактування норм.

Гончаренко зауважив, що нині виплати передбачені лише для тих, хто отримав поранення, контузії, каліцтва тощо. Однак лікування потребують і ті захисники, у кого в полоні загострились або з'явились важкі захворювання.

"Це — справедливе і вкрай потрібне рішення для тих, хто пройшов через полон і тепер бореться за своє здоров’я", — додав нардеп.

Законопроєкт №13627: деталі

Картка законопроєкту на сайті підтверджує, що він прийнятий. Однак Фокус наголошує, що чинності закон поки не набув, адже має бути ще підписаний президентом та офіційно оприлюднений.

У пояснювальній записці йдеться, що статистика свідчить про масовість захворювання військових, звільнених з полону, на туберкульоз, гепатит і ВІЛ. Під час перебування у неволі ці хвороби загострюються та прогресують, а стан захисників погіршується.

При цьому звільненим з полону з травмами виплачують додаткові 100 тисяч, а для тих, хто має загострені захворювання і потребує стаціонарного лікування, такі виплати передбачені не були.

"Реалізація запропонованого проєкту Закону не потребує додаткових витрат з Державного бюджету України", — зазначено у записці.

Нагадаємо, в опалювальний сезон українці можуть отримати допомогу від держави на закупівлю дров і вугілля. У Пенсійному фонді пояснили, як оформити таку підтримку.

Аналітик УКАБ Максим Гопка попередив, що в Україні продовжуватиме дорожчати свинина. У річному вимірі ціна на це м’ясо вже зросла на 60%, і тенденція найближчими місяцями може лише посилитися.