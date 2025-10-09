Военные в Украине будут получать дополнительные 50 тысяч грн в месяц: кто сможет претендовать

Освобожденным из плена военнослужащим будут платить дополнительные 50 тысяч гривен в месяц, но деньги будут получать не все. Соответствующий законопроект 9 октября поддержала Верховная Рада Украины.

За законопроект №13627 проголосовали 244 парламентария. Об этом сообщил в Telegram народный депутат Алексей Гончаренко.

Что изменится для военных

Принятый закон предусматривает, что:

военнослужащие, которые после освобождения из плена нуждаются в стационарном лечении в течение более 30 дней, ежемесячно будут получать выплаты в размере 50 000 гривен;

деньги будут выплачивать в течение первых трех месяцев лечения.

Кроме того, он упорядочивает выдачу справок о травмах или заболеваниях, полученных во время пребывания в плену. Это поможет избежать бюрократических преград и различной трактовки норм.

Гончаренко отметил, что сейчас выплаты предусмотрены только для тех, кто получил ранения, контузии, увечья и тому подобное. Однако в лечении нуждаются и те защитники, у кого в плену обострились или появились тяжелые заболевания.

"Это — справедливое и крайне нужное решение для тех, кто прошел через плен и теперь борется за свое здоровье", — добавил нардеп.

Законопроект №13627: детали

Карточка законопроекта на сайте подтверждает, что он принят. Однако Фокус отмечает, что закон пока не вступил в силу, ведь должен быть еще подписан президентом и официально обнародован.

В пояснительной записке говорится, что статистика свидетельствует о массовости заболевания военных, освобожденных из плена, туберкулезом, гепатитом и ВИЧ. Во время пребывания в неволе эти болезни обостряются и прогрессируют, а состояние защитников ухудшается.

При этом освобожденным из плена с травмами выплачивают дополнительные 100 тысяч, а для тех, кто имеет обостренные заболевания и нуждается в стационарном лечении, такие выплаты предусмотрены не были.

"Реализация предложенного проекта Закона не требует дополнительных расходов из Государственного бюджета Украины", — говорится в записке.

