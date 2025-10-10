Росія спорядила літаки: Україні загрожує новий масований обстріл, — монітори (мапа)
Моніторингові канали попередили, що у наступні дві доби підвищена загроза масованої атаки ЗС РФ. Росія перекидає завантажені "під зав'язку" крилатими ракетами літаки.
"Увага! Протягом найближчих 48 годин ймовірна масована атака по території нашої країни", — повідомили 10 жовтня в Telegram-каналі "Куди летить?".
Монітори "Тривога України" також попередили, що ЗС РФ вже готові до наступного масованого ракетного обстрілу. За їхніми даними, споряджені 8 бортів стратегічної авіації — бомбардувальників Ту-95МС.
"Особливо уважними треба бути західним областям та Києву", — наголосив військкор Андрій Цаплієнко.
Він передав, що 4 борти Ту-95МС/Ту-160, споряджені крилатими ракетами, здійснюють передислокацію з аеродрому "Українка" та аеродром "Оленья". Загалом відомо про щонайменше 8 літаків, завантажених "під завʼязку" — 7-8 ракет на борт. За даними DailyLviv, ще 3 борти Ту-95МС перебувають на аеродромі "Енгельс", і 1 — на аеродромі "Олєнья".
Водночас в OSINT-спільноті monitoring констатували, що вночі українці стали свідками нової фази "енергетичної війни". Росія розширює удари по енергетичній інфраструктурі.
"На жаль, ми лише на самому "старті" битви за світло. Знову", — додали монітори.
Нагадаємо, вночі на 10 жовтня ЗС РФ запустили 32 ракети та 465 БПЛА різних типів. Силами ППО було знешкоджено 420 цілей. Прямі влучання зафіксували на 19 локаціях, ще у 7 місцях впали уламки.
У частини киян внаслідок нічної атаки зникли світло і вода. Прем’єрка Юлія Свириденко відповіла, коли слід очікувати відновлення електро- і водопостачання.