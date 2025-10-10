Россия снарядила самолеты: Украине грозит новый массированный обстрел, — мониторы (карта)

Мониторинговые каналы предупредили, что в следующие двое суток повышена угроза массированной атаки ВС РФ. Россия перебрасывает загруженные "под завязку" крылатыми ракетами самолеты.

Related video

"Внимание! В течение ближайших 48 часов вероятна массированная атака по территории нашей страны", — сообщили 10 октября в Telegram-канале "Куда летит?".

Мониторы "Тревога Украины" также предупредили, что ВС РФ уже готовы к следующему массированному ракетному обстрелу. По их данным, снаряжены 8 бортов стратегической авиации — бомбардировщиков Ту-95МС.

"Особенно внимательными надо быть западным областям и Киеву", — отметил военкор Андрей Цаплиенко.

Он передал, что 4 борта Ту-95МС/Ту-160, снаряженные крылатыми ракетами, осуществляют передислокацию с аэродрома "Украинка" на аэродром "Оленья". В целом известно о как минимум 8 самолетах, загруженных "под завязку" — 7-8 ракет на борт. По данным DailyLviv, еще 3 борта Ту-95МС находятся на аэродроме "Энгельс", и 1 — на аэродроме "Оленья".

В то же время в OSINT-сообществе monitoring констатировали, что ночью украинцы стали свидетелями новой фазы "энергетической войны". Россия расширяет удары по энергетической инфраструктуре.

Карта движения целей во время ночного обстрела 10 октября Фото: Соцсети

"К сожалению, мы только на самом "старте" битвы за свет. Опять", — добавили мониторы.

Напомним, ночью на 10 октября ВС РФ запустили 32 ракеты и 465 БПЛА различных типов. Силами ПВО было обезврежено 420 целей. Прямые попадания зафиксировали на 19 локациях, еще в 7 местах упали обломки.

У части киевлян в результате ночной атаки исчезли свет и вода. Премьер Юлия Свириденко ответила, когда следует ожидать восстановления электро- и водоснабжения.