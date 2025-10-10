Відключення світла в Україні: у Львові готуються до блекаутів, енергетики вже склали графіки

У Львові готуються до ймовірних знеструмлень за кількома сценаріями. У місті облаштовують пункти незламності й склали графіки аварійних відключень світла.

Заступник львівського мера Андрій Москаленко розповів, що усі заклади охорони здоров’я та освіти забезпечені генераторами й буржуйками. Про це йдеться у матеріалі "Суспільне", опублікованому 10 жовтня.

"Говорячи про пункти незламності, у нас є декілька черг: 21 пункт, потім ще 146, і загалом понад тисячу", — розповів він.

Москаленко повідомив, що нині голови районів обстежують кожен пункт. Їхня мета — перевірити, чи встановлені буржуйки, чи є запаси дров, генератори та паливо.

Директор обласного департаменту паливно-енергетичного комплексу Богдан Кейван проінформував, що на Львівщині працюють 15 спеціальних установок, які дозволяють одночасно виробляти світло та тепло.

"Можна сказати, що в закладах охорони здоров’я і соціального захисту обласного підпорядкування забезпечені на 100%. Підприємства, водоканали — на 85%. І підприємства теплокомуненерго — на 96%", — зазначив він.

Кейван додав, що на цих об'єктах також є паливо для роботи впродовж 3-7 днів.

У "Львівобленерго" склали графіки аварійних відключень світла, але застосовувати їх будуть лише після розпорядження "Укренерго". Речник компанії Олександр Горгут розповів, що передбачено 12 груп, як було і минулого року.

"Можна змоделювати — якщо прийде інформація про те, що потрібно графіки певної потужності — відповідно буде сформовано графік на день, так як було раніше. І відповідно надіслано в наші канали та соцмережі", — пояснив він.

У "Львівобленерго" просять ощадливо використовувати світло, щоб зменшити загальне навантаження на систему.

Нагадаємо, вночі на 10 жовтня ЗС РФ здійснили масовану атаку, внаслідок якої запровадили екстрені відключення світла у Києві та 9 областях України.

Міністерка енергетики Світлана Гринчук повідомила, що спеціалісти змогли потрапити на пошкоджені об'єкти лише після відбою тривоги — приблизно о 7:00 ранку. З її слів, удар був прицільним і комбінованим — переважно по об’єктах генерації на Лівобережжі.