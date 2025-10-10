Отключение света в Украине: во Львове готовятся к блэкаутам, энергетики уже составили графики

Во Львове готовятся к вероятным обесточиваниям по нескольким сценариям. В городе обустраивают пункты несокрушимости и составили графики аварийных отключений света.

Заместитель львовского мэра Андрей Москаленко рассказал, что все учреждения здравоохранения и образования обеспечены генераторами и буржуйками. Об этом говорится в материале "Суспільне", опубликованном 10 октября.

"Говоря о пунктах несокрушимости, у нас есть несколько очередей: 21 пункт, потом еще 146, и всего более тысячи", — рассказал он.

Москаленко сообщил, что сейчас главы районов обследуют каждый пункт. Их цель — проверить, установлены ли буржуйки, есть ли запасы дров, генераторы и топливо.

Директор областного департамента топливно-энергетического комплекса Богдан Кейван проинформировал, что во Львовской области работают 15 специальных установок, которые позволяют одновременно производить свет и тепло.

"Можно сказать, что в учреждениях здравоохранения и социальной защиты областного подчинения обеспечены на 100%. Предприятия, водоканалы — на 85%. И предприятия теплокоммунэнерго — на 96%", — отметил он.

Кейван добавил, что на этих объектах также есть топливо для работы в течение 3-7 дней.

В "Львовоблэнерго" составили графики аварийных отключений света, но применять их будут только после распоряжения "Укрэнерго". Представитель компании Александр Горгут рассказал, что предусмотрено 12 групп, как было и в прошлом году.

"Можно смоделировать — если придет информация о том, что нужно графики определенной мощности — соответственно будет сформирован график на день, так как было раньше. И соответственно отправлено в наши каналы и соцсети", — пояснил он.

В "Львовоблэнерго" просят экономно использовать свет, чтобы уменьшить общую нагрузку на систему.

Напомним, ночью на 10 октября ВС РФ осуществили массированную атаку, в результате которой ввели экстренные отключения света в Киеве и 9 областях Украины.

Министр энергетики Светлана Гринчук сообщила, что специалисты смогли попасть на поврежденные объекты только после отбоя тревоги — примерно в 7:00 утра. По ее словам, удар был прицельным и комбинированным — преимущественно по объектам генерации на Левобережье.