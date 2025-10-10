Наслідки помилок минулого: військові Німеччини не мають права збивати дрони РФ, — ЗМІ

На шляху боротьби Німеччини з російськими дронами постала несподівана перепона — нацистська спадщина. Армія країни не може збивати іноземні БПЛА навіть у власному повітряному просторі.

Німецька Конституція, прийнята після Другої світової війни, прямо забороняє армії відігравати ключову роль у внутрішній безпеці країни. Документ був розроблений саме так, бо нацисти та їхні поплічники історично зловживали військовою силою Німеччини для боротьби з лівими політичними силами. Про це йдеться у матеріалі Politico, опублікованому 10 жовтня.

"Але сьогодні, на тлі, здавалося б, ескалації кампанії Кремля з випробування Європи за допомогою численних вторгнень дронів, ці конституційні заходи захисту мають непередбачений побічний ефект: вони обмежують здатність Німеччини захищатися від провокацій Москви", — зауважили у виданні.

Через запроваджені самими німцями заходи захисту від повторення помилок минулого їхні військові просто не можуть збивати дрони у внутрішньому повітряному просторі. Післявоєнні конституційні положення роблять країну вразливішою в умовах агресії РФ.

"Нам потрібно внести поправки до законів, щоб єдині, хто може цим займатися, а саме Бундесвер, також отримали відповідні повноваження", — наголосив голова оборонного комітету у Бундестазі Томас Рьовекамп.

Хто має право збивати дрони у Німеччині

Теоретично Збройні сили Німеччині можуть взятися за зброю у випадку масштабного вторгнення. Однак, як пояснили юридичні експерти, вторгнення дронів не вважають настільки серйозними атаками. Відповідно до законодавства Бундесверу дозволяється збивати БПЛА лише над військовими базами.

Доказів, що дрони, які вторглися у повітряний простір Німеччини, становили небезпеку, немає. За даними німецької влади, РФ використовує свої БПЛА для шпигунства. Минулого року безпілотники фіксували над об'єктами виробника зброї Rheinmetall і хімічного концерну BASF. Законне право їх збивати має поліція, але у правоохоронців відсутні технічні можливості для цього.

"Федеральна поліція, а також майже всі поліційні сили штатів, наразі не мають жодних можливостей для захисту від дронів", — визнав Рьовекамп.

Військові мають більше можливостей, але обмежені у праві діяти. У виданні передали, що така ситуація "ставить німецьких лідерів у скрутне становище", адже вони прагнуть відповісти на провокації Кремля. Наразі ж Бундесверу дозволено лише надавати "адміністративну допомогу" — допомагати з ідентифікацією БПЛА і передавати дані за запитом.

Єдиний вихід — змінювати Конституцію

Міністр внутрішніх справ Німеччини Александер Добріндт планує створити підрозділ з протидії дронам у складі федеральної поліції та заснувати національний центр протидії дронам. Це дозволить правоохоронцям, розвідці й армії об'єднувати ресурси. Також він хоче просунути закон про можливість збиття військовими дронів у німецькому повітряному просторі, якщо є загроза життю людей. Однак незрозуміло, чи не суперечитиме він Конституції.

Німецька політикиня Марі-Агнес Штрак-Циммерманн попередила, що в разі, якщо військові надаватимуть більше за "адміністративну допомогу", це загрожує конституційним судом. У ЗМІ наголосили, що Німеччина ризикує залишитись відносно беззахисною в найближчому майбутньому. Єдиним довгостроковим рішенням вважається внесення змін у Конституцію.

"Світ змінився, і більше немає різниці між внутрішньою та зовнішньою безпекою. Дивлячись у майбутнє, ми повинні адаптувати наші конституційні положення до реальності", — підсумував Рьовекамп.

Нагадаємо, вночі на 10 вересня Польща вперше збивала російські "Шахеди" у своєму повітряному просторі. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що дрони злітали з території Білорусі й "чітко йшли цим курсом".

Заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв висунув п’ять версій, чому в Європі з’явились безпілотники, не заперечуючи, що вони — російські. За одним з його припущень, дрони нібито запускають українці.