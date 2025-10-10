Последствия ошибок прошлого: военные Германии не имеют права сбивать дроны РФ, — СМИ

На пути борьбы Германии с российскими дронами встала неожиданная преграда — нацистское наследие. Армия страны не может сбивать иностранные БПЛА даже в собственном воздушном пространстве.

Related video

Немецкая Конституция, принятая после Второй мировой войны, прямо запрещает армии играть ключевую роль во внутренней безопасности страны. Документ был разработан именно так, потому что нацисты и их приспешники исторически злоупотребляли военной силой Германии для борьбы с левыми политическими силами. Об этом говорится в материале Politico, опубликованном 10 октября.

"Но сегодня, на фоне, казалось бы, эскалации кампании Кремля по испытанию Европы с помощью многочисленных вторжений дронов, эти конституционные меры защиты имеют непредвиденный побочный эффект: они ограничивают способность Германии защищаться от провокаций Москвы", — отметили в издании.

Из-за введенных самими немцами мер защиты от повторения ошибок прошлого их военные просто не могут сбивать дроны во внутреннем воздушном пространстве. Послевоенные конституционные положения делают страну более уязвимой в условиях агрессии РФ.

"Нам нужно внести поправки в законы, чтобы единственные, кто может этим заниматься, а именно Бундесвер, также получили соответствующие полномочия", — подчеркнул председатель оборонного комитета в Бундестаге Томас Ревекамп.

Кто имеет право сбивать дроны в Германии

Теоретически Вооруженные силы Германии могут взяться за оружие в случае масштабного вторжения. Однако, как пояснили юридические эксперты, вторжение дронов не считают столь серьезными атаками. В соответствии с законодательством Бундесвера разрешается сбивать БПЛА только над военными базами.

Доказательств, что дроны, которые вторглись в воздушное пространство Германии, представляли опасность, нет. По данным немецких властей, РФ использует свои БПЛА для шпионажа. В прошлом году беспилотники фиксировали над объектами производителя оружия Rheinmetall и химического концерна BASF. Законное право их сбивать имеет полиция, но у правоохранителей отсутствуют технические возможности для этого.

"Федеральная полиция, а также почти все полицейские силы штатов, пока не имеют никаких возможностей для защиты от дронов", — признал Ревекамп.

Военные имеют больше возможностей, но ограничены в праве действовать. В издании передали, что такая ситуация "ставит немецких лидеров в затруднительное положение", ведь они стремятся ответить на провокации Кремля. Пока же Бундесверу разрешено только оказывать "административную помощь" — помогать с идентификацией БПЛА и передавать данные по запросу.

Единственный выход — менять Конституцию

Министр внутренних дел Германии Александер Добриндт планирует создать подразделение по противодействию дронам в составе федеральной полиции и основать национальный центр противодействия дронам. Это позволит правоохранителям, разведке и армии объединять ресурсы. Также он хочет продвинуть закон о возможности сбивания военными дронов в немецком воздушном пространстве, если есть угроза жизни людей. Однако непонятно, не будет ли он противоречить Конституции.

Немецкий политик Мари-Агнес Штрак-Циммерманн предупредила, что в случае, если военные будут предоставлять больше "административной помощи", это грозит конституционным судом. В СМИ отметили, что Германия рискует остаться относительно беззащитной в ближайшем будущем. Единственным долгосрочным решением считается внесение изменений в Конституцию.

"Мир изменился, и больше нет разницы между внутренней и внешней безопасностью. Глядя в будущее, мы должны адаптировать наши конституционные положения к реальности", — подытожил Ревекамп.

Напомним, ночью на 10 сентября Польша впервые сбивала российские "Шахеды" в своем воздушном пространстве. Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что дроны взлетали с территории Беларуси и "четко шли этим курсом".

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев выдвинул пять версий, почему в Европе появились беспилотники, не отрицая, что они — российские. По одному из его предположений, дроны якобы запускают украинцы.