Перший у світі ПТРК 6-го покоління: Ізраїль представив систему L-SPIKE 4X (відео)

Ізраїльська компанія Rafael представила нову протитанкову керовану ракету сімейства SPIKE — L-SPIKE 4X Launched Effect. Виробник позиціонує її як крок вперед порівняно з попередніми системами сімейства і відносить до умовного шостого покоління ПТРК, хоча чіткого визначення вимог до цього покоління наразі не існує.

Нову систему буде представлено на майбутній оборонній виставці AUSA у Вашингтоні, ідеться у пресрелізі Rafael від 9 жовтня.

Зброя проти танків — відео роботи ПТРК L-SPIKE 4X Ізраїлю

За заявою розробників, ключові особливості L-SPIKE 4X полягають у режимі баражування — ракета може перебувати в повітрі до 30 хвилин, що дає змогу "висіти" в районі цілі та обирати оптимальний момент для удару. Це стало можливим завдяки турбореактивному двигуну, який забезпечує ураження цілі на відстані до 40 км. При цьому швидкість ракети досягає 0,4 Маха (близько 480 км/год), що дозволяє подолати дистанцію до цілі за 5 хвилин.

Крім того, у Rafael зазначили, що боєприпас нового комплексу має:

модуль штучного інтелекту — ракета вміє розпізнавати цілі автоматично і надає оператору зображення з БПЛА/камери ракети, при цьому один оператор може одночасно контролювати до чотирьох ракет в одній місії;

дві бойові частини в конфігураціях — кумулятивна для ураження бронетехніки та багатоцільова для ураження особового складу, легкої техніки та інфраструктури;

захист від перешкод і функціонування в умовах відсутності GPS: архітектура включає захищений зв'язок і засоби для роботи в складній радіо-обстановці.

За словами виробника, нова ракета зберігає можливість запуску з наявних пускових установок SPIKE NLOS на авіаційних, наземних і морських платформах, що має спростити та прискорити її впровадження в операторів сімейства SPIKE.

Важливо

Окремо було наголошено, що за всіх автоматизованих функцій остаточне рішення залишається за людиною-оператором — система надає інструменти для пришвидшення ухвалення рішення та одночасного керування кількома снарядами, але не замінює людину.

Зброя проти танків — головне про L-SPIKE 4X

Основні характеристики L-SPIKE 4X

Тип: Протитанкова керована ракета / баражуючий боєприпас

Тип двигуна: Турбореактивний

Швидкість польоту: до 480 км/год (приблизно 0,4 Маха)

Дальність ураження: до 40 км

Час досягнення максимальної дальності: близько 5 хвилин

Час баражування: до 25-30 хвилин

Типи бойових частин: кумулятивна і багатоцільова

Наведення: електрооптичне + захищений канал зв'язку

Штучний інтелект: автоматичне розпізнавання цілей, підтримка рішень оператора

Кількість керованих ракет: до 4 одночасно одним оператором.

Раніше повідомлялося, що у РФ завершили випробування модернізованого протитанкового комплексу "Корнет" з дистанційним управлінням. Зброя нібито здатна в режимі віддаленого управління виявляти та уражати як нерухомі, так і маневрені цілі.