Первый в мире ПТРК 6-го поколения: Израиль представил систему L-SPIKE 4X (видео)

Израильская компания Rafael представила новую противотанковую управляемую ракету семейства SPIKE — L-SPIKE 4X Launched Effect. Производитель позиционирует ее как шаг вперед по сравнению с предыдущими системами семейства и относит к условному шестому поколению ПТРК, хотя четкого определения требований к этому поколению на данный момент не существует.

Новая система будет представлена на предстоящей оборонной выставке AUSA в Вашингтоне, говорится в пресс-релизе Rafael от 9 октября.

Оружие против танков - видео работы ПТРК L-SPIKE 4X Израиля

По заявлению разработчиков, ключевые особенности L-SPIKE 4X заключаются в режиме барражирования — ракета может находиться в воздухе до 30 минут, что позволяет "висеть" в районе цели и выбирать оптимальный момент для удара. Это стало возможным благодаря турбореактивному двигателю, который обеспечивает поражение цели цели на расстоянии до 40 км. При этом скорость ракеты достигает 0,4 Маха (порядка 480 км/ч), что позволяет преодолеть дистанцию до цели за 5 минут.

Кроме того, в Rafael отметили, что боеприпас нового комплекса имеет:

модульискусственного интеллекта — ракета умеет распознавать цели автоматически и предоставляет оператору изображение с БПЛА/камеры ракеты, при этом один оператор может одновременно контролировать до четырех ракет в одной миссии;

две боевые части в конфигурациях — кумулятивная для поражения бронетехники и многоцелевая для поражения личного состава, легкой техники и инфраструктуры;

защиту от помех и функционирование в условиях отсутствия GPS: архитектура включает защищенную связь и средства для работы в сложной радио-обстановке.

По словам производителя, новая ракета сохраняет возможность запуска с существующих пусковых установок SPIKE NLOS на авиационных, наземных и морских платформах, что должно упростить и ускорить ее внедрение у операторов семейства SPIKE.

Важно

Отдельно было подчеркнуто, что при всех автоматизированных функциях окончательное решение остается за человеком-оператором — система предоставляет инструменты для ускорения принятия решения и одновременного управления несколькими снарядами, но не заменяет человека.

Оружие против танков — главное о L-SPIKE 4X

Основные характеристики L-SPIKE 4X

Тип: Противотанковая управляемая ракета / барражирующий боеприпас

Тип двигателя: Турбореактивны

Скорость полета: до 480 км/ч (примерно 0,4 Маха)

Дальность поражения: до 40 км

Время достижения максимальной дальности: около 5 минут

Время барражирования: до 25–30 минут

Типы боевых частей: кумулятивная и многоцелевая

Наведение: электрооптическое + защищенный канал связи

Искусственный интеллект: автоматическое распознавание целей, поддержка решений оператора

Количество управляемых ракет: до 4 одновременно одним оператором.

Ранее сообщалось, что в РФ завершили испытания модернизированного противотанкового комплекса "Корнет" с дистанционным управлением. Оружие якобы способно в режиме удаленного управления обнаруживать и поражать как неподвижные, так и маневренные цели.