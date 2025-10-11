ЗС РФ скинули авіабомбу на храм УПЦ МП в Костянтинівці: дитина священника дивом вижила (відео)

Загинули двоє чоловіків, четверо дорослих отримали поранення. Дивом не постраждав дворічний хлопчик, син священника.

11 жовтня росіяни нанесли авіаудар по Костянтинівці, Донецької області. О 10:39 росіяни скинули бомбу "ФАБ-250" з УМПК на храм УПЦ (МП), на території якого перебували цивільні особи. У Нацполіції повідомили, що з місця авіаудару по Костянтинівці поліцейські врятували дворічного хлопчика. Він дивом не постраждав.

Наслідки масованого обстрілу Костянтинівки

"Сьогодні Росія здійснила масований обстріл міста. Двоє людей загинули, щонайменше п’ятеро поранені… Загинули двоє чоловіків 49 і 56 років. Поранення отримали двоє чоловіків, 47 і 74 роки, та дві жінки, 56 і 62 роки. Молодша постраждала перебуває у важкому стані, у неї травматична ампутація руки", - повідомили правоохоронці.

На місці співробітники поліції виявили дитину. Хлопчик був із батьком-священником серед руїн. Матір малюка вбило ворожим ударом минулого тижня. На відео видно, що храм практично знищений: стеля провалилась, ікони та вівтар вкриті уламками та пилом.

Син священника мало не загинув, його мати росіяни вбили минулого тижня Фото: Нацполіція

Росіяни вдарили по храму УПЦ (МП) в Костянтинівці Фото: Нацполіція

Другий бомбовий удар стався о 10:50. Постраждала 54-річна жінка.

"Ризикуючи життям, поліцейські евакуювали поранених і дитину під безперервним вогнем. Кожні кілька хвилин на них пікірували дрони, через що доводилось розосереджуватись і ховатись", - розповіли у Нацполіції.

Проте всіх постраждалих вдалось врятувати та доставити у лікарню, а дитину – до шелтеру. Нині вирішується питання щодо евакуації родини в безпечний регіон. Окрім церкви в Костянтинівці росіяни серйозно пошкодили 21 будинок.

Під час російського удару постраждали цивільні Фото: Нацполіція

Нагадаємо, удень 9 жовтня росіяни КАБом підірвали аміакопровід "Тольятті-Одеса" в районі 2,5 км на схід від населеного пункту Русин Яр Краматорського району Донецької області.

Також стало відомо, що росіяни на Донеччині прицільно атакували французького журналіста та фотографа Антоні Лаллікана та його українського колегу. Француз загинув, а Георгій Іванченко втратив ногу.