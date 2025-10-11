ВС РФ сбросили авиабомбу на храм УПЦ МП в Константиновке: ребенок священника чудом выжил (видео)
Погибли двое мужчин, четверо взрослых получили ранения. Чудом не пострадал двухлетний мальчик, сын священника.
11 октября россияне нанесли авиаудар по Константиновке, Донецкой области. В 10:39 россияне сбросили бомбу "ФАБ-250" с УМПК на храм УПЦ (МП), на территории которого находились гражданские лица. В Нацполиции сообщили, что с места авиаудара по Константиновке полицейские спасли двухлетнего мальчика. Он чудом не пострадал.
"Сегодня Россия осуществила массированный обстрел города. Два человека погибли, по меньшей мере пятеро ранены... Погибли двое мужчин 49 и 56 лет. Ранения получили двое мужчин, 47 и 74 года, и две женщины, 56 и 62 года. Младшая пострадавшая находится в тяжелом состоянии, у нее травматическая ампутация руки", — сообщили правоохранители.
На месте сотрудники полиции обнаружили ребенка. Мальчик был с отцом-священником среди руин. Мать малыша убило вражеским ударом на прошлой неделе. На видео видно, что храм практически уничтожен: потолок провалился, иконы и алтарь покрыты обломками и пылью.
Второй бомбовый удар произошел в 10:50. Пострадала 54-летняя женщина.
"Рискуя жизнью, полицейские эвакуировали раненых и ребенка под непрерывным огнем. Каждые несколько минут на них пикировали дроны, из-за чего приходилось рассредотачиваться и прятаться", — рассказали в Нацполиции.
Однако всех пострадавших удалось спасти и доставить в больницу, а ребенка — в шелтер. Сейчас решается вопрос об эвакуации семьи в безопасный регион. Кроме церкви в Константиновке россияне серьезно повредили 21 дом.
Напомним, днем 9 октября россияне КАБом взорвали аммиакопровод "Тольятти-Одесса" в районе 2,5 км к востоку от населенного пункта Русин Яр Краматорского района Донецкой области.
Также стало известно, что россияне в Донецкой области прицельно атаковали французского журналиста и фотографа Антони Лалликана и его украинского коллегу. Француз погиб, а Георгий Иванченко потерял ногу.