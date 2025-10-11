ВС РФ сбросили авиабомбу на храм УПЦ МП в Константиновке: ребенок священника чудом выжил (видео)

Погибли двое мужчин, четверо взрослых получили ранения. Чудом не пострадал двухлетний мальчик, сын священника.

11 октября россияне нанесли авиаудар по Константиновке, Донецкой области. В 10:39 россияне сбросили бомбу "ФАБ-250" с УМПК на храм УПЦ (МП), на территории которого находились гражданские лица. В Нацполиции сообщили, что с места авиаудара по Константиновке полицейские спасли двухлетнего мальчика. Он чудом не пострадал.

Последствия массированного обстрела Константиновки

"Сегодня Россия осуществила массированный обстрел города. Два человека погибли, по меньшей мере пятеро ранены... Погибли двое мужчин 49 и 56 лет. Ранения получили двое мужчин, 47 и 74 года, и две женщины, 56 и 62 года. Младшая пострадавшая находится в тяжелом состоянии, у нее травматическая ампутация руки", — сообщили правоохранители.

На месте сотрудники полиции обнаружили ребенка. Мальчик был с отцом-священником среди руин. Мать малыша убило вражеским ударом на прошлой неделе. На видео видно, что храм практически уничтожен: потолок провалился, иконы и алтарь покрыты обломками и пылью.

Сын священника чуть не погиб, его мать россияне убили на прошлой неделе Фото: Нацполиция

Россияне ударили по храму УПЦ (МП) в Константиновке Фото: Нацполиция

Второй бомбовый удар произошел в 10:50. Пострадала 54-летняя женщина.

"Рискуя жизнью, полицейские эвакуировали раненых и ребенка под непрерывным огнем. Каждые несколько минут на них пикировали дроны, из-за чего приходилось рассредотачиваться и прятаться", — рассказали в Нацполиции.

Однако всех пострадавших удалось спасти и доставить в больницу, а ребенка — в шелтер. Сейчас решается вопрос об эвакуации семьи в безопасный регион. Кроме церкви в Константиновке россияне серьезно повредили 21 дом.

Во время российского удара пострадали гражданские лица Фото: Нацполиция

Напомним, днем 9 октября россияне КАБом взорвали аммиакопровод "Тольятти-Одесса" в районе 2,5 км к востоку от населенного пункта Русин Яр Краматорского района Донецкой области.

Также стало известно, что россияне в Донецкой области прицельно атаковали французского журналиста и фотографа Антони Лалликана и его украинского коллегу. Француз погиб, а Георгий Иванченко потерял ногу.