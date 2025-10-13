У Росії готують авіацію для полювання на дрони: на що здатен новий Як-130М (відео)

Держкорпорація "Ростех" створює навчально-бойовий літак Як-130М, який найближчим часом має пройти випробування. Машина буде оснащена системами озброєння класу "повітря-повітря". У контексті атак українських дронів по тилах Російської Федерації це дає підставу вважати, що літак може стати мисливцем за безпілотниками.

Related video

На Іркутському авіаційному заводі побудовано перший дослідний зразок Як-130М, який вже відправлено на льотні випробування. Паралельно триває складання ще двох бортів, а загалом дослідна партія складатиметься з трьох літаків. Про це повідомляє пресслужба корпорації "Ростех".

Техніка РФ — кадри з літаком Як-130М, імовірним мисливцем за дронами

У компанії зазначають, що модернізація дасть змогу озброїти Як-130М ракетами класу "повітря-повітря" і високоточними авіаційними засобами ураження класу "повітря-поверхня" із супутниковими та лазерними системами наведення. За їхніми словами, нова машина збереже можливості з підготовки бойових льотчиків і водночас набуде якостей бойового літака.

Для цього на літак інтегровано нові бортові комплекси та системи, серед яких:

бортова радіолокаційна станція БРЛС-130Р;

оптико-лазерну теплотелевізійну систему СОЛТ-130К (у підвісному контейнері);

бортовий комплекс оборони "Президент-С130";

комплекс засобів зв'язку КСС-130.

Літак Як-130М: зауваження експертів

Українські аналітики з Defense Express зазначили, що в умовах кампанії "діпстрайків" територією РФ цікавою може бути можлива роль Як-130М у протидії БПЛА. На думку фахівців, теоретично літак зі встановленою РЛС і оптико-електронною станцією в підвісному контейнері міг би застосовувати високоточні засоби "повітря-земля" з лазерним і супутниковим наведенням, а також озброєння типу "повітря-повітря", що уможливлює використання машини в ролі "мисливця на безпілотників".

Важливо

Зброя проти "шахедів": Німеччина оплатила постачання Україні понад 30 тисяч 70-мм ракет

Серед згаданих систем озброєння — керований варіант ракети С-8Л з напівавтоматичним лазерним наведенням, який раніше призначався для БПЛА "Терміт" і навіть нібито запускався в серію, але при цьому аналітики висловлюють сумніви щодо серійності та готовності до експлуатації.

У коментарях також підкреслено, що наразі ні сам Як-130М, ні окремі його компоненти (включно з С-8Л) не отримували підтверджених замовлень на серійне виробництво або експлуатацію, а перспективи масового впровадження залишаються невідомими.

"Хоча теоретично може вийти засіб для протидії БПЛА, наразі жоден з його компонентів не готовий до експлуатації. Однак якщо це зміниться, то може додатися ще одна проблема, на додачу до тих же зенітних дронів", — підсумували в Defense Express.

Раніше повідомлялося, що "Рособоронекспорт" заявив про стійкий інтерес іноземних замовників до модернізованого Як-130М, який позиціонується як легкий штурмовик і навчально-тренувальний літак. Зазначалося, що потенційними покупцями виступають країни Азійсько-тихоокеанського регіону та Африки.