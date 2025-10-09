Зброя проти "шахедів": Німеччина оплатила постачання Україні понад 30 тисяч 70-мм ракет

У бельгійському підрозділі оборонного концерну Thales в Ерсталі триває нарощування виробництва 70-мм ракет, таких як FZ275 LGR. Підприємство стало одним із ключових учасників європейських програм військової допомоги Україні.

Головним фінансовим донором цих поставок виступила Німеччина: її коштом Україна отримала близько 30 000 некерованих ракет і найближчим часом має отримати ще 3 000 керованих боєприпасів. Усі вони виробляються Thales Belgium — єдиним європейським виробником 70-мм ракет сімейства FZ. Про це 8 жовтня повідомило видання Forces Operations Blog.

Зазначається, що поставки дали змогу Україні модернізувати частину вертольотів Мі-8, адаптувавши їх під використання 19-трубних американських пускових установок із ракетами Thales. Таким чином, українська армія поступово відходить від радянських 80-мм боєприпасів.

Зростання потреб України в ракетах збіглося із загальним зростанням попиту в Європі. Місячний обсяг, необхідний Києву, можна порівняти з річними потужностями бельгійського заводу. При цьому інтерес до продукції Thales виявляють і інші країни — Іспанія, Італія та Німеччина, які розглядають установку нової пускової установки FZ606 на гелікоптери Tiger, AW249 і H145M.

Попит особливо зріс на ракети для боротьби з безпілотниками. Зокрема, FZ123, спочатку розроблена для ураження дронів типу "Шахед", вже адаптована для знищення ударних БПЛА.

Виробничі потужності Thales Belgium підтримуються в межах європейської ініціативи ASAP (Act in Support of Ammunition Production). Проєкт під кодовою назвою GUEPARD отримав 9,6 млн євро на прискорення випуску керованих ракет FZ275 LGR. І компанія має намір збільшити виробництво з 700 до 3 500 одиниць у 2025 році і до 10 000 — у 2026-му.

Щоб впоратися зі зростаючим попитом, Thales збільшила чисельність персоналу в п'ять разів за останні п'ять років і ввела в дію нову лінію зі складання керованих ракет. Паралельно реалізується проєкт створення виробничого майданчика на території України, недалеко від польсько-угорського кордону.

Раніше ми писали, що у відповідь на масове застосування ЗС РФ ударних безпілотників європейські компанії адаптують наявні боєприпаси проти БПЛА. Компанія Thales Belgium розробила боєголовку FZ123, яка під час повітряного підриву розсіює тисячі елементів ураження у вигляді сталевих кульок.