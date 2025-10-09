Оружие против "шахедов": Германия оплатила поставку Украине более 30 тысяч 70-мм ракет

В бельгийском подразделении оборонного концерна Thales в Эрстале продолжается наращивание производства 70-мм ракет, таких как FZ275 LGR. Предприятие стало одним из ключевых участников европейских программ военной помощи Украине.

Главным финансовым донором этих поставок выступила Германия: за ее счет Украина получила около 30 000 неуправляемых ракет и в ближайшее время должна получить еще 3 000 управляемых боеприпасов. Все они производятся Thales Belgium — единственным европейским изготовителем 70-мм ракет семейства FZ. Об этом 8 октября сообщило издание Forces Operations Blog.

Отмечается, что поставки позволили Украине модернизировать часть вертолетов Ми-8, адаптировав их под использование 19-трубных американских пусковых установок с ракетами Thales. Таким образом, украинская армия постепенно уходит от советских 80-мм боеприпасов.

Рост потребностей Украины в ракетах совпал с общим ростом спроса в Европе. Месячный объем, необходимый Киеву, сопоставим с годовыми мощностями бельгийского завода. При этом интерес к продукции Thales проявляют и другие страны — Испания, Италия и Германия, которые рассматривают установку новой пусковой установки FZ606 на вертолеты Tiger, AW249 и H145M.

Спрос особенно вырос на ракеты для борьбы с беспилотниками. В частности, FZ123, изначально разработанная для поражения дронов типа "Шахед", уже адаптирована для уничтожения ударных БПЛА.

Производственные мощности Thales Belgium поддерживаются в рамках европейской инициативы ASAP (Act in Support of Ammunition Production). Проект под кодовым названием GUEPARD получил 9,6 млн евро на ускорение выпуска управляемых ракет FZ275 LGR. И компания намерена увеличить производство с 700 до 3 500 единиц в 2025 году и до 10 000 — в 2026-м.

Чтобы справиться с растущим спросом, Thales увеличила численность персонала в пять раз за последние пять лет и ввела в строй новую линию по сборке управляемых ракет. Параллельно реализуется проект создания производственной площадки на территории Украины, недалеко от польско-венгерской границы.

Ранее мы писали, что в ответ на массовое применение ВС РФ ударных беспилотников европейские компании адаптируют существующие боеприпасы против БПЛА. Компания Thales Belgium разработала боеголовку FZ123, которая при воздушном подрыве рассеивает тысячи поражающих элементов в виде стальных шариков.