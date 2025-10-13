В России готовят авиацию для охоты за дронами: на что способен новый Як-130М (видео)

Госкорпорация “Ростех” создает учебно-боевой самолет Як-130М, который в ближайшее время должен пройти испытания. Машина будет оснащена системами вооружения класса “воздух-воздух”. В контексте атак украинских дронов по тылам Российской Федерации это дает основание полагать, что самолет может стать охотником за беспилотниками.

Related video

На Иркутском авиационном заводе построен первый опытный образец Як-130М, которой уже отправлен на летные испытания. Параллельно ведется сборка еще двух бортов, а в целом опытная партия будет состоять из трех самолетов. Об этом сообщает пресс-служба корпорации "Ростех".

Техника РФ - кадры с самолетом Як-130М, вероятным охотником за дронами

В Ростехе отмечают, что модернизация позволит вооружить Як-130М ракетами класса "воздух-воздух" и высокоточными авиационными средствами поражения класса "воздух-поверхность" со спутниковыми и лазерными системами наведения. По их словам, новая машина сохранит возможности по подготовке боевых летчиков и одновременно приобретет качества боевого самолета.

Для этого на самолет интегрированы новые бортовые комплексы и системы, среди которых:

бортовая радиолокационная станция БРЛС-130Р;

оптико-лазерную теплотелевизионную систему СОЛТ-130К (в подвесном контейнере);

бортовой комплекс обороны "Президент-С130";

комплекс средств связи КСС-130.

Самолет Як-130М: замечания экспертов

Украинские аналитики из Defense Express отметили, что в условиях кампании "дипстрайков" по территории РФ интересной может быть возможная роль Як-130М в противодействии БПЛА. По мнению специалистов, теоретически самолет с установленной РЛС и оптико-электронной станцией в подвесном контейнере мог бы применять высокоточные средства "воздух-земля" с лазерным и спутниковым наведением, а также вооружение типа "воздух-воздух", что делает возможным использование машины в роли "охотника за беспилотниками".

Важно

Оружие против "шахедов": Германия оплатила поставку Украине более 30 тысяч 70-мм ракет

Среди упомянутых систем вооружения — управляемый вариант ракеты С-8Л с полуавтоматическим лазерным наведением, который ранее предназначался для БПЛА "Термит" и даже якобы запускался в серию, но при этом аналитики выражают сомнения относительно серийности и готовности к эксплуатации.

В комментариях также подчеркнуто, что на текущий момент ни сам Як-130М, ни отдельные его компоненты (включая С-8Л) не получали подтвержденных заказов на серийное производство или эксплуатацию, а перспективы массового внедрения остаются неизвестными.

"Хотя теоретически может получиться средство для противодействия БПЛА, на данный момент ни один из его компонентов не готов к эксплуатации. Однако если это изменится, то может добавиться еще одна проблема, в дополнение к тем же зенитным дронам", — подытожили в Defense Express.

Ранее сообщалось, что "Рособоронэкспорт" заявил об устойчивом интересе иностранных заказчиков к модернизированному Як-130М, который позиционируется как легкий штурмовик и учебно-тренировочный самолет. Отмечалось, то потенциальными покупателями выступают страны Азиатско-Тихоокеанского региона и Африки.