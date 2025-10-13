Авіаносець Harry Truman майже рік стоїть із пробоїною: чому США тільки "підлатали" корабель (фото)

У мережу просочилися фотографії авіаносця USS Harry S. Truman, який ще в лютому зіткнувся з вантажним судном і зазнав пошкоджень. На кадрах помітно, що пробоїни в корпусі просто зафарбували, через що керівництву ВМС США довелося коментувати "косметичний ремонт" корабля.

За заявою представника флоту, "зовнішні косметичні пошкодження, отримані авіаносцем USS Harry Truman, будуть усунені під час планового капітального ремонту на верфі Newport News Shipbuilding. Про це повідомили оглядачі The War Zone.

Пошкодження на авіаносці США Harry S. Truman Фото: X (Twitter)

"Одразу після зіткнення, перебуваючи в бухті Суда в Греції, усередині кожного з пошкоджених відсіків були встановлені нові перегородки для забезпечення герметичності", — відповіли у ВМС.

Очікується, що авіаносець почне RCOH протягом найближчих 12 місяців. Цей дорогий процес — один із найскладніших у життєвому циклі атомного авіаносця і проводиться лише раз за 50 років служби. Він включає дозаправку двох ядерних реакторів, повне оновлення систем і модернізацію ключових компонентів корабля. Таким чином USS Harry S. Truman готується фактично до свого "другого народження".

Що відомо про пошкодження авіаносця

Фотографії, зроблені незабаром після зіткнення, показали великі пробоїни в районі правого борту, поруч із ліфтом для літаків. Приблизно через тиждень після інциденту USS Truman повернувся в море після проведення екстреного ремонту (ERAV) у грецькому порту, продовживши планові операції в Середземному морі.

Інтерес громадськості до теми відновився після того, як під час візиту президента США Дональда Трампа на авіаносець у Норфолку, штат Вірджинія, в рамках святкування 250-річчя ВМС США. Очевидці помітили зафарбовані сліди пошкоджень, частково приховані великим банером.

візиту президента США Дональда Трампа на авіаносець Harry S. Truman Фото: the war zone

Пробоїну на USS Harry S. Truman прикрили банером Фото: X (Twitter)

Нагадаємо, у лютому цього року авіаносець ВМС США USS Harry S. Truman зіткнувся з торговим судном "Бешикташ-М" під панамським прапором біля узбережжя Єгипту в Середземному морі. Зіткнення не становило серйозної загрози для авіаносця, проте корабель все ж зазнав видимих пошкоджень, що змусило провести внутрішнє розслідування. За його підсумками капітан корабля, Дейв Сноуден, був відсторонений від командування.

Нагадаємо, у вересні глава Пентагону Піт Гегсет зібрав топ-офіцерів на базі Куантіко, а президент США Дональд Трамп висловився з приводу "краси лінкорів".