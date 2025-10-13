Авианосец Harry Truman почти год стоит с пробоиной: почему США только "подлатали" корабль (фото)

В сеть просочились фотографии авианосца USS Harry S. Truman, который еще феврале столкнулся с грузовым судном и получил повреждения. На кадрах заметно, что пробоины в корпусе просто закрасили, из-за чего руководству ВМС США пришлось комментировать “косметический ремонт” корабля.

По заявлению представителя флота, "внешние косметические повреждения, полученные авианосцем USS Harry Truman, будут устранены в ходе планового капитального ремонта на верфи Newport News Shipbuilding. Об этом сообщили обозреватели The War Zone.

Повреждения на авианосце США Harry S. Truman Фото: X (Twitter)

"Сразу после столкновения, находясь в бухте Суда в Греции, внутри каждого из поврежденных отсеков были установлены новые переборки для обеспечения герметичности", — ответили в ВМС.

Ожидается, что авианосец начнет RCOH в течение ближайших 12 месяцев. Этот дорогостоящий процесс — один из самых сложных в жизненном цикле атомного авианосца и проводится лишь раз за 50 лет службы. Он включает дозаправку двух ядерных реакторов, полное обновление систем и модернизацию ключевых компонентов корабля. Таким образом USS Harry S. Truman готовится фактически к своему "второму рождению".

Что известно о повреждениях авианосца

Фотографии, сделанные вскоре после столкновения, показали крупные пробоины в районе правого борта, рядом с лифтом для самолетов. Примерно через неделю после инцидента USS Truman вернулся в море после проведения экстренного ремонта (ERAV) в греческом порту, продолжив плановые операции в Средиземном море.

Интерес общественности к теме возобновился после того, как во время визита президента США Дональда Трампа на авианосец в Норфолке, штат Вирджиния, в рамках празднования 250-летия ВМС США. Очевидцы заметили закрашенные следы повреждений, частично скрытые большим баннером.

визита президента США Дональда Трампа на авианосец Harry S. Truman Фото: the war zone

Пробоину на USS Harry S. Truman прикрыли баннером Фото: X (Twitter)

Напомним, в феврале этого года авианосец ВМС США USS Harry S. Truman столкнулся с торговым судном "Бешикташ-М" под панамским флагом у побережья Египта в Средиземном море. Столкновение не представляло серьезной угрозы для авианосца, однако корабль все же получил видимые повреждения, что вынудило провести внутреннее расследование. По его итогам капитан корабля, Дэйв Сноуден, был отстранен от командования.

Напомним, в сентябре глава Пентагона Пит Гегсет собрал топ-офицеров на базе Куантико, а президента США Дональд Трамп высказался по поводу "красоты линкоров".