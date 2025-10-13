В РФ дозволили відправляти резервістів на фронт: в Defense Express розповіли, скільки їх є

Російський уряд погодив законопроєкт, який дозволяє залучати осіб з мобілізаційного резерву для задач поза межами території РФ під час збройних конфліктів. Таке залучення стає можливим без проведення мобілізації та у мирний, а не лише у воєнний час.

Related video

Таким чином призов резервістів можна вважати ще однією мобілізацією, яку Кремль не наважувався офіційно оголошувати з осені 2022 року, пише Defense Express.

"Ці зміни стосуються саме російських резервістів, осіб, які уклали з так званим міноборони РФ контракт на проходження військової служби у резерві. За наявними офіційними заявами мова йде про орієнтовну кількість резервістів у межах до 2 млн осіб", — йдеться у матеріалі.

Експерти підкреслили, що відповідний законопроєкт, найімовірніше, доволі швидко пройде всі необхідні голосування у російському парламенті та набуде сили в короткостроковій перспективі: можливо, навіть за пару діб.

"Цю інформацію цілком слід сприймати на тлі методичних розмов щодо планів Кремля провести мобілізацію в тій чи іншій формі. І не слід виключати, що рішення розширити можливість використання резервістів якраз ним і є", — зазначили автори матеріалу.

Вони також нагадали, що так звана "часткова мобілізація" у 2022 році торкнулась 300 тисяч осіб, що викликало соціальне напруження у РФ. Після цього "часткову" мобілізацію замінили "повзучою", яка передбачала залучення ширшого кола осіб до підписання контракту за грошову винагороду.

Аналітики Defense Express зазначили, що спочатку резервістів мають призвати на військові збори, а вже після цього залучати їх безпосередньо до бойових дій.

"Чи задовільнить Кремль потребу у гарматному м'ясі за рахунок резервістів наразі невідомо", — йдеться у матеріалі.

Насамкінець зазначається, що у РФ знаходження у військовому резерві оплачується у межах до 6 тисяч рублів (близько 75 доларів) для прапорщиків, сержантів та рядових, а також до 10 тисяч рублів (близько 125 доларів) для офіцерів. За неявку на збори у РФ передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність.

Нагадаємо, 10 жовтня російські пабліки повідомляли, що в РФ блокують виїзд чоловіків і надсилають електронні повістки.

29 вересня Володимир Зеленський висловився щодо масштабної мобілізації у РФ та можливості нової війни.