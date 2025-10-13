В РФ разрешили отправлять резервистов на фронт: в Defense Express рассказали, сколько их есть

Российское правительство согласовало законопроект, который позволяет привлекать лиц из мобилизационного резерва для задач за пределами территории РФ во время вооруженных конфликтов. Такое привлечение становится возможным без проведения мобилизации и в мирное, а не только в военное время.

Таким образом призыв резервистов можно считать еще одной мобилизацией, которую Кремль не решался официально объявлять с осени 2022 года, пишет Defense Express.

"Эти изменения касаются именно российских резервистов, лиц, заключивших с так называемым минобороны РФ контракт на прохождение военной службы в резерве. По имеющимся официальным заявлениям речь идет об ориентировочном количестве резервистов в пределах до 2 млн человек", — говорится в материале.

Эксперты подчеркнули, что соответствующий законопроект, скорее всего, довольно быстро пройдет все необходимые голосования в российском парламенте и вступит в силу в краткосрочной перспективе: возможно, даже за пару суток.

"Эту информацию вполне следует воспринимать на фоне методичных разговоров о планах Кремля провести мобилизацию в той или иной форме. И не следует исключать, что решение расширить возможность использования резервистов как раз им и является", — отметили авторы материала.

Они также напомнили, что так называемая "частичная мобилизация" в 2022 году коснулась 300 тысяч человек, что вызвало социальное напряжение в РФ. После этого "частичную" мобилизацию заменили "ползучей", которая предусматривала привлечение более широкого круга лиц к подписанию контракта за денежное вознаграждение.

Аналитики Defense Express отметили, что сначала резервистов должны призвать на военные сборы, а уже после этого привлекать их непосредственно к боевым действиям.

"Удовлетворит ли Кремль потребность в пушечном мясе за счет резервистов пока неизвестно", — говорится в материале.

Наконец отмечается, что в РФ нахождение в военном резерве оплачивается в пределах до 6 тысяч рублей (около 75 долларов) для прапорщиков, сержантов и рядовых, а также до 10 тысяч рублей (около 125 долларов) для офицеров. За неявку на сборы в РФ предусмотрена административная и уголовная ответственность.

Напомним, 10 октября российские паблики сообщали, что в РФ блокируют выезд мужчин и присылают электронные повестки.

29 сентября Владимир Зеленский высказался относительно масштабной мобилизации в РФ и возможности новой войны.