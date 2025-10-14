Зруйнована лікарня та 30 тисяч абонентів без світла: наслідки удару РФ по Харкову (фото, відео)

Внаслідок удару ЗС РФ керованою авіабомбою по Харкову шестеро людей отримали поранення, згоріло 17 автомобілів, 30 тисяч домогосподарств залишились без світла.

Усіх 57-х пацієнтів, що знаходилися у лікарні на момент удару ворожими КАБами, переведено до іншого лікувального закладу, повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

"Їх додатково обстежують лікарі щодо поранень та гострої реакції на стрес", — написав Терехов.

В коментарі "Новини.LIVE" Терехов уточнив, що у місті 30 тисяч абонентів залишилися без електропостачання.

Водночас начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов надав більш детальну інформацію щодо руйнувань у місті, зокрема:

шестеро людей отримали поранення склом і були шпиталізовані;

пошкоджено скління вікон в медичному закладі, а 57 пацієнтів, які перебували там, переводяться до іншої лікарні міста;

спалахнула одноповерхова будівля гаража на площі 85 м.кв;

пошкоджено 17 автомобілів.

Крім того, пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій України оприлюднила фото з наслідками російського удару по Харкову.

ЗС РФ вдарили по Харкову КАБ Фото: ДСНС

"Одне з влучань зафіксоване по території лікарні у Салтівському районі міста. Частково зруйнована одноповерхова будівля гаражу, пошкоджені триповерхова будівля медзакладу, будівля підприємства та легкові автомобілі. Сталося 2 осередки займання", — зазначили в ДСНС.

Там також зазначили, що на місці події працюють підрозділи рятувальників, в тому числі піротехніки та психологи, а також працівники поліції, медичної та комунальної служб.

Рятувальники ліквідовують наслідки удару ЗС РФ по Харкову Фото: ДСНС

Ліквідація наслідків удару КАБом по Харкову Фото: ДСНС

Нагадаємо, 13 жовтня росіяни вдарили по Харкову КАБами, а сама бомба влучила в медзаклад.

12 жовтня Харків також перебував під атакою КАБів.