Разрушенная больница и 30 тысяч абонентов без света: последствия удара РФ по Харькову (фото, видео)

В результате удара ВС РФ управляемой авиабомбой по Харькову шесть человек получили ранения, сгорело 17 автомобилей, 30 тысяч домохозяйств остались без света.

Все 57-х пациентов, находившихся в больнице на момент удара вражескими КАБами, переведены в другое лечебное учреждение, сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов.

"Их дополнительно обследуют врачи относительно ранений и острой реакции на стресс", — написал Терехов.

В комментарии "Новости.LIVE" Терехов уточнил, что в городе 30 тысяч абонентов остались без электроснабжения.

В то же время начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов предоставил более подробную информацию о разрушениях в городе, в частности:

шесть человек получили ранения стеклом и были госпитализированы;

повреждено остекление окон в медицинском учреждении, а 57 пациентов, которые находились там, переводятся в другую больницу города;

вспыхнуло одноэтажное здание гаража на площади 85 м.кв;

повреждены 17 автомобилей.

Кроме того, пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины обнародовала фото с последствиями российского удара по Харькову.

ВС РФ ударили по Харькову КАБ Фото: ДСНС

"Одно из попаданий зафиксировано по территории больницы в Салтовском районе города. Частично разрушено одноэтажное здание гаража, повреждены трехэтажное здание медучреждения, здание предприятия и легковые автомобили. Произошло 2 очага возгорания", — отметили в ГСЧС.

Там также отметили, что на месте происшествия работают подразделения спасателей, в том числе пиротехники и психологи, а также работники полиции, медицинской и коммунальной служб.

Спасатели ликвидируют последствия удара ВС РФ по Харькову Фото: ДСНС

Ликвидация последствий удара КАБом по Харькову Фото: ДСНС

Напомним, 13 октября россияне ударили по Харькову КАБами, а сама бомба попала в медучреждение.

12 октября Харьков также находился под атакой КАБов.