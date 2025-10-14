"Засвітив" ППО: росіяни звинувачують в ударі по Донецьку місцевого тіктокера (відео)

В тимчасово окупованому Донецьку місцевий тіктокер Кирило Сіріус зняв російську військову техніку на паркуванні біля "Ашану" (після окупації перейменований на "Сігму"). Після цього на цій локації стався "приліт", а супермаркет згорів і завалився.

Про удар по Донецьку розповів 14 жовтня український журналіст Денис Казанський. За його словами, через цей інцидент Сіріуса цькують і погрожують йому розправою.

Напередодні "прильоту" блогер знімав в "Ашані" ролик, і в кадр потрапила військова техніка окупантів.

"Кажуть, там стояла система ППО, яка була знищена, і вже від неї супермаркет спалахнув та згорів", — розповів Денис Казанський.

Він опублікував також скрини з російських Telegram-каналів з погрозами на адресу тіктокера, зокрема від британського проросійського журналіста, який розповсюджує прокремлівську пропаганду, Грема Філліпса — він пригрозив "набити морду" Сіріусу.

"Тобто британець, який понаїхав у Донецьк, тепер може ображати та бити корінного мешканця Донбасу, і все це відбувається під крики про боротьбу із Заходом та англо-саксами. Думаю, смішніше вже нічого не може бути", — зазначив Казанський.

Про те, що біля "Сігми" стояв російський комплекс протиповітряної оборони, написав також український військовий у Telegram-каналі "Балу HUB".

Нагадаємо, ввечері 11 жовтня дрони атакували тимчасово окупований Донецьк. Місцеві Telegram-канали писали, що після удару спалахнула масштабна пожежа в приміщенні гіпермаркету "Сігма" (колишній "Ашан"). Пізніше місцеві жителі повідомляли, що гіпермаркет завалився.

