"Засветил" ПВО: россияне обвиняют в ударе по Донецку местного тиктокера (видео)

Во временно оккупированном Донецке местный тиктокер Кирилл Сириус снял российскую военную технику на парковке возле "Ашана" (после оккупации переименован в "Сигму"). После этого на этой локации произошел "прилет", а супермаркет сгорел и рухнул.

Об ударе по Донецку рассказал 14 октября украинский журналист Денис Казанский. По его словам, из-за этого инцидента Сириуса травят и угрожают ему расправой.

Накануне "прилета" блогер снимал в "Ашане" ролик, и в кадр попала военная техника оккупантов.

"Говорят, там стояла система ПВО, которая была уничтожена, и уже от нее супермаркет вспыхнул и сгорел", — рассказал Денис Казанский.

Он опубликовал также скрины из российских Telegram-каналов с угрозами в адрес тиктокера, в частности от британского пророссийского журналиста, распространяющего прокремлевскую пропаганду, Грэма Филлипса — он пригрозил "набить морду" Сириусу.

Тиктокер Сириус в Донецке "сжег" позицию ПВО оккупантов Фото: Денис Казанский / Telegram В Донецке обвиняют блогера, который сдал позиции техники ВС РФ Фото: Денис Казанский / Facebook

"То есть британец, который понаехал в Донецк, теперь может оскорблять и бить коренного жителя Донбасса, и все это происходит под крики о борьбе с Западом и англо-саксами. Думаю, смешнее уже ничего не может быть", — отметил Казанский.

Тиктокера Сириуса, который раскрыл позиции ВС РФ в Донецке, травят пропагандисты Фото: Денис Казанский / Telegram Тиктокера Кирилла Сириуса обвиняют в том, что он "засветил" военную технику ВС РФ Фото: Денис Казанский / Telegram

О том, что возле "Сигмы" стоял российский комплекс противовоздушной обороны, написал также украинский военный в Telegram-канале "Балу HUB".

Напомним, вечером 11 октября дроны атаковали временно оккупированный Донецк. Местные Telegram-каналы писали, что после удара вспыхнул масштабный пожар в помещении гипермаркета "Сигма" (бывший "Ашан"). Позже местные жители сообщали, что гипермаркет рухнул.

4 сентября Фокус писал о последствиях дефицита воды в Донецке. Местные волонтеры жаловались, что мародеры на водовозах воруют воду из бочек, предназначенных для населения.