"Яки" і Cessna полюють за дронами: як РФ використовує легку авіацію проти БПЛА (фото)

У Росії впроваджують практику використання легкомоторних і спортивних літаків для боротьби з українськими безпілотниками. У низці джерел повідомляють про формування спеціалізованого загону "Барс-Сармат", оснащеного навчально-спортивними Як-18Т і Як-52, а також модернізованими літаками Cessna.

На федеральному каналі "Россия 1" показали кадри бойових модифікацій Cessna, на які встановили підфюзеляжні кулемети ПКТ і прилади прицілювання, що перетворює цивільні літаки на імпровізовані перехоплювачі дронів.

Для цих же завдань у кабінах змонтовано додаткові прилади наведення для більш точного ураження повітряних цілей. У сюжеті підкреслюється, що операція ведеться у спеціально виділених квадратах роботи, де екіпажі діють за відпрацьованими процедурами і з меншим ризиком дружнього вогню.

Кулеметна установка на літаку Cessna Фото: Скрин відео

Виявлення і знищення безпілотників, особливо тих, що діють на малих висотах (до 150 м), залишається складним завданням, підкреслюють аналітики "Мілітарного". За їхніми словами, наземні РЛС можуть фіксувати такі цілі, проте їхнє перехоплення ускладнюється висотами польоту і віддаленістю маршрутів БПЛА.

Тому рішення переробити легкі літаки під "мисливців" за дронами є певним розв'язанням цієї проблеми. Річ у тім, що вони легкі маневрені машини з малою швидкістю звалювання (близько 100-140 км/год) дають змогу переслідувати такі цілі та вести прицільний вогонь.

Ця ініціатива має й економічний аспект. На думку російських військкорів, рішення, яке назріло давно, і хоча з дронами успішно може воювати і армійська авіація, але "ганяти важкий вертоліт на перехоплення копійчаного БПЛА, все ж таки, економічно невигідно".

Російський Як-52 зі стрільцем на борту Фото: Скриншот видео

Коментуючи новину, ведучі каналу DroneBomber зазначають, що тактика перехоплення малих і повільних БПЛА за допомогою спортивної авіації не нова і частково була запозичена росіянами в українських військових.

Можливо за позитивного результату подібні ініціативи у РФ можуть бути розгорнуті більш масштабно. Льотчиків для цього можуть шукати по всій країні, а кількість підрозділів із легкомоторною авіацією можуть у перспективі значно збільшити.

Зазначимо, що найвідоміша і наймасовіша модель Cessna 172 Skyhawk має такі характеристики:

Двигун: Lycoming IO-360, 180 к.с.

Максимальна швидкість: до 226 км/год

Крейсерська швидкість: 200 км/год

Дальність польоту: до 1 200 км

Стеля: 4 000 м

Екіпаж: 1 пілот

Нагадаємо, у вересні стало відомо, що Збройні сили РФ почали застосовувати спортивно-тренувальні літаки Як-52 для перехоплення українських безпілотників. У мережі з'явилися кадри, де стрілець із гвинтівкою сідає в кабіну для полювання на БПЛА — таке рішення повністю скопійовано в українських військових.