"Яки" и Cessna охотятся за дронами: как РФ использует легкую авиацию против БПЛА (фото)

В России внедряют практику использования легкомоторных и спортивных самолетов для борьбы с украинскими беспилотниками. В ряде источников сообщается о формировании специализированного отряда "Барс-Сармат", оснащенного учебно-спортивными Як-18Т и Як-52, а также модернизированными самолетами Cessna.

На федеральном канале "Россия 1" показали кадры боевых модификаций Cessna, на которые установили подфюзеляжные пулеметы ПКТ и приборы прицеливания, что превращает гражданские самолеты в импровизированные перехватчики дронов.

Для этих же задач в кабинах смонтированы дополнительные приборы наведения для более точного поражения воздушных целей. В сюжете подчеркивается, что операция ведется в специально выделенных квадратах работы, где экипажи действуют по отработанным процедурам и с меньшим риском дружественного огня.

Пулеметная установка на самолете Cessna Фото: Скрин видео

Выявление и уничтожение беспилотников, особенно действующих на малых высотах (до 150 м) остается сложной задачей, подчеркивают аналитики "Милитарного". По их словам, наземные РЛС могут фиксировать такие цели, однако их перехват усложняется высотами полета и удаленностью маршрутов БПЛА.

Поэтому решение переделать легкие самолеты под "охотников" за дронами является определенным решением данной проблемы. Дело в том, что они легкие маневренные машины с малой скоростью сваливания (около 100–140 км/ч) позволяют преследовать такие цели и вести прицельный огонь.

Данная инициатива имеет и экономический аспект. По мнению российских военкоров, решение которое назрело давно, и хотя с дронами успешно может воевать и армейская авиация, но "гонять тяжелый вертолет на перехват копеечного БПЛА, все-таки, экономически невыгодно".

Российский Як-52 со стрелком на борту Фото: Скриншот видео

Комментируя новость ведущие канала DroneBomber отмечают, что тактика перехвата малых и медленных БПЛА с помощью спортивной авиации не новая и отчасти была заимствована россиянами у украинских военных.

Возможно при положительном результате подобные инициативы в РФ могут быть развернуты более масштабно. Летчиков для этого могут искать по всей стране, а количество подразделений с легкомоторной авиацией могут в перспективе значительно увеличить.

Отметим, что самая известная и массовая модель Cessna 172 Skyhawk имеет следующие характеристики:

Двигатель: Lycoming IO-360, 180 л.с.

Максимальная скорость: до 226 км/ч

Крейсерская скорость: 200 км/ч

Дальность полета: до 1 200 км

Потолок: 4 000 м

Экипаж: 1 пилот

Напомним, в сентябре стало известно, что Вооруженные силы РФ начали применять спортивно-тренировочные самолеты Як-52 для перехвата украинских беспилотников. В сети появились кадры, где стрелок с винтовкой садится в кабину для охоты на БПЛА — такое решение полностью скопировано у украинских военных.