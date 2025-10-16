Аеродром "Корсак": росЗМІ випадково розкрили базу літаків Як-52 під Мелітополем (фото)

Аналітики визначили місцезнаходження приватного аеродрому "Корсак" на тимчасово окупованій території Запорізької області, де розміщуються легкомоторні літаки Як-52/Як-18Т, які росіяни використовують для перехоплення українських дронів.

Аеродром розташований поруч із селищем Приазовське, приблизно за 20 км на південний схід від Мелітополя, повідомляє видання Defense Express. Це приватний аеродром у степовій зоні з жорстким асфальтним покриттям, що нехарактерно для аналогічних об'єктів радянських часів.

Аналітики опублікували супутникові знімки, які показують, що покриття злітно-посадкової смуги має свіжий вигляд — насичений темний колір вказує на нещодавнє укладання асфальту поверх старого полотна.

Інфраструктура об'єкта включає довгу вузьку руліжну доріжку, що примикає під кутом до ЗПС з розширеннями на торцях. Незвичайною деталлю є покриття руліжної доріжки — вона викладена плиткою, типовою для міських пішохідних алей. При цьому наголошується, що ремонтні роботи та оновлення асфальту провели в період з 30 серпня по 7 вересня цього року. Така активність поруч із лінією фронту (аеродром розташований близько 80 км від фронту) свідчить про наміри противника активно використовувати об'єкт.

Кадри з аеродрому на тимчасово окупованій Запорізькій області Фото: Defense Express

Розташування приватного аеродрому "Корсак" Фото: Defense Express

Аеродром для підрозділу "Барс-Сармат"

Нещодавно російські федеральні канали показали репортаж, де йшлося про формування спеціалізованого загону "Барс-Сармат", в експлуатації якого перебувають легкомоторні літаки Як-52 і модернізовані Cessna. Повідомлялося, що дана техніка застосовується в операціях з перехоплення українських ударних безпілотників, для чого деяка техніка оснащується додатковим обладнанням.

Використання Як-52 передбачає низьку вартість і швидке розгортання, але зберігає обмеження щодо захищеності та можливостей протидії сучасним засобам ППО.

Тим часом аналітики зазначили, що модернізовані літаки Cessna можуть базуватися на іншому аеродромі. На це вказують плиткове покриття та спеціальні металеві щити для відбиття гарячих потоків від реактивних двигунів.

Це може означати, зробили висновок аналітик, що рішення з ціннішими літаками Cessna 172 можуть реалізовувати на зовсім іншому рівні, ніж з Як-52.

Нагадаємо, у вересні стало відомо, що Збройні сили РФ почали застосовувати спортивно-тренувальні літаки Як-52 для перехоплення українських безпілотників. Зокрема, росіяни садять у кабіну людину зі стрілецькою зброєю, завдання якої вести вогонь по БПЛА, що летять.