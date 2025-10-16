Аэродром "Корсак": росСМИ случайно раскрыли базу самолетов Як-52 под Мелитополем (фото)

Аналитики определили местонахождение частного аэродрома "Корсак" на временно оккупированной территории Запорожской области, где размещаются легкомоторные самолеты Як-52/Як-18Т, которые россияне используют для перехвата украинских дронов.

Related video

Аэродром расположен рядом с поселком Приазовское, примерно в 20 км юго-восточнее Мелитополя, сообщает издание Defense Express. Это частный аэродром в степной зоне с жестким асфальтным покрытием, что нехарактерно для аналогичных объектов советских времен.

Аналитики опубликовали спутниковые снимки, которые показывают, что покрытие взлетно-посадочной полосы выглядит свежим — насыщенный темный цвет указывает на недавнюю укладку асфальта поверх старого полотна.

Инфраструктура объекта включает длинную узкую рулежную дорожку, примыкающую под углом к ВПП с расширениями на торцах. Необычной деталью является покрытие рулежной дорожки — она выложена плиткой, типичной для городских пешеходных аллей. При этом отмечается, что ремонтные работы и обновление асфальта провели в период с 30 августа по 7 сентября этого года. Такая активность рядом с линией фронта (аэродром находится около 80 км от фронта) свидетельствует о намерениях противника активно использовать объект.

Кадры с аэродрома на временно оккупированной Запорожской области Фото: Defense Express

Расположение частного аэродрома "Корсак" Фото: Defense Express

Аэродром для подразделения "Барс-Сармат"

Напомним, недавно российские федеральные каналы показали репортаж, где речь шла о формировании специализированного отряда "Барс-Сармат", в эксплуатации которого находятся легкомоторные самолеты Як-52, и модернизированные Cessna. Сообщалось, что данная техника применяется в операциях по перехвату украинских ударных беспилотников, для чего некоторая техника оснащается дополнительным оборудованием.

Использование Як-52 подразумевает низкую стоимость и быструю развертываемость, но сохраняет ограничения по защищенности и возможностям противодействия современным средствам ПВО.

Между тем аналитики отметили, что модернизированные самолеты Cessna могут базироваться на другом аэродроме. На это указывают плиточное покрытие и специальные металлические щиты для отражения горячих потоков от реактивных двигателей.

Это может означать, заключили аналитик, что решение с более ценными самолетами Cessna 172 могут реализовывать на совсем другом уровне, чем с Як-52.

Напомним, в сентябре стало известно, что Вооруженные силы РФ начали применять спортивно-тренировочные самолеты Як-52 для перехвата украинских беспилотников. В частности, россияне сажают в кабину человека со стрелковым оружием, задача которого вести огонь по летящим БПЛА.