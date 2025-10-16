Їжак ледь не зірвав логістичну операцію ЗСУ на фронті: деталі курйозу (відео)

Військовослужбовці 92-ї об'єднаної штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка поділилися милим моментом зі своїх фронтових буднів.

Під час доставки продуктів на позиції побратимів за допомогою наземного роботизованого комплексу логістику ледь не зірвав їжак, який вирішив перейти дорогу у своїх справах. Відповідне відео бійці опублікували на сторінці Сухопутних військ.

Жартома військові припустили, що колючому товаришеві захотілося "армійських смаколиків".

Оператор дрона не втримався від міцного слівця, але в підсумку їжачок живий і здоровий побіг далі.

Як видно на записі, в об'єктив камери дрона потрапив не тільки їжачок, а й пара собак.

Військовослужбовці зазначають, що активно використовують наземні дрони для доставляння продуктів на позиції, оскільки вони менш помітні для ворога, і в них складніше влучити безпілотником або артснарядом.

