Еж едва не сорвал логистическую операцию ВСУ на фронте: детали курьеза (видео)

Военнослужащие 92-й объединенной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко поделились милым моментом со своих фронтовых будней.

Во время доставки продуктов на позиции побратимов с помощью наземного роботизированного комплекса логистику едва не сорвал еж, который решил перейти дорогу по своим делам. Соответствующее видео бойцы опубликовали на странице Сухопутных войск.

В шутку военные предположили, что колючему товарищу захотелось "армейских вкусняшек".

Оператор дрона не удержался от крепкого словца, но в итоге ежик живой и здоровый побежал дальше.

Как видно на записи, в объектив камеры дрона попал не только ежик, но и пара собак.

Военнослужащие отмечают, что активно используют наземные дроны для доставки продуктов на позиции, поскольку они менее заметны для врага, и в них сложнее попасть беспилотником или артснарядом.

