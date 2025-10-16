На яку реальну відстань полетять "Томагавки" України: 1600 чи 2500 км (карта)

Сполучені Штати Америки не можуть надати Україні ракети "Томагавк" з дальністю 2 500 км, оскільки ідеться про носії ядерних боєголовок, від яких відмовились завдяки угодам з Радянським Союзом. Українці не дістануть до цілей, умовно, у Воркуті, зауважили аналітики. Втім, є варіант ракети, яка перебуває на озброєнні Пентагону і долетить до інших важливих цілей.

Від того, яку дальність матимуть ракети "Томагавк", які США передадуть ЗСУ, залежить банк цілей, по яких вони можуть вдарити, розповіли на порталі Defense Express. Аналітики наголосили що з моменту створена у 1983 році засіб ураження пройшов кілька модифікацій, а деякі варіанти зняли з озброєння. Найімовірніше, Україні можуть дістатись "Томагавки" з дальністю 1 600 км, оскільки саме це "актуальна версія".

Defense Express перелічив варіанти "Томагавків", їхню дальність та можливість ударів по РФ.

Tomahawk TLAM-N — ядерна версія з дальністю 2 500 км. Усі ракети зняті з озброєння до 2010 року. Якби США досі мали такі засоби ураження, то Україна могла б дістати за Урал і до Воркути, ідеться у статті.

Tomahawk Block II/TLAM-A — також ядерна версія на 2 500 км, і цей варіант також знищили.

Tomahawk Block III — існували версії TLAM-C з унітарною бойовою частиною і дальністю 1 700 км, і також TLAM-D з касетною бойовою частиною і дальністю 1 300 км. Обидві версії Пентагон також планував утилізувати до 2020 року.

Tomahawk Block IV/TLAM-E — версія з дальністю 1 600 км, яка станом на сьогодні перебуває на озброєнні армії США. Ракета покриває європейську частину РФ і долітає до Санкт-Петербурга та Москви.

Tomahawk Block V — версії Block Va (протикорабельна) і Block Vb мають дальність 1 600 км і також є на озброєнні США.

"Тому, з огляду на все, якщо мову вести про Tomahawk для України, то єдиними можливим варіантами є отримання крилатих ракет із дальністю 1600 км, або, якщо ще не всі Block III утилізовані — 1700 км", — підсумували аналітики.

На порталі також опублікували карту з зонами ураження різних версій "Томагавків". Бачимо, що найпотужніша ракета мала шанси долетіти до Омська та Сургута.

Ракети Томагавк - куди долетять різні версії Фото: Defense Express

Ракети Томагавк — деталі

Зазначимо, аналітики Defense Express розповіли, з яких пускових наземних (не морських) установок можуть стартувати ракети "Томагавк", оцінили їхні переваги та недоліки. З'ясувалось, що армія США використовує комплекси Typhon: є установки, від яких планують відмовитись, оскільки вони мають погану прохідність по піску та вологому ґрунту. Ще одна можливість — пускові контейнери Mk 70, які мають інший недолік — їх важко навантажувати, розвантажувати та перевозити. Третій варіант з'явився лише у жовтні 2025 року. Американська компанія Oshkosh Defense показала вантажівку X-MAV, до якої можна прилаштувати пускові контейнери для "Томагавка". Останній варіант був би оптимальним для України, вважають аналітики.

Нагадуємо, 16 жовтня медіа The Hill опублікувало можливі цілі на території РФ, по яких можуть вдарити "Томагавки" і цим викликати "головний біль" у Кремля.