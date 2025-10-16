На какое реальное расстояние полетят "Томагавки" Украины: 1600 или 2500 км (карта)

Соединенные Штаты Америки не могут предоставить Украине ракеты "Томагавк" с дальностью 2 500 км, поскольку речь идет о носителях ядерных боеголовок, от которых отказались благодаря соглашениям с Советским Союзом. Украинцы не достанут до целей, условно, в Воркуте, отметили аналитики. Впрочем, есть вариант ракеты, которая находится на вооружении Пентагона и долетит до других важных целей.

От того, какую дальность будут иметь ракеты "Томагавк", которые США передадут ВСУ, зависит банк целей, по которым они могут ударить, рассказали на портале Defense Express. Аналитики отметили что с момента создана в 1983 году средство поражения прошло несколько модификаций, а некоторые варианты сняли с вооружения. Скорее всего, Украине могут достаться "Томагавки" с дальностью 1 600 км, поскольку именно это "актуальная версия".

Defense Express перечислил варианты "Томагавков", их дальность и возможность ударов по РФ.

Tomahawk TLAM-N — ядерная версия с дальностью 2 500 км. Все ракеты сняты с вооружения до 2010 года. Если бы США до сих пор имели такие средства поражения, то Украина могла бы достать за Урал и до Воркуты, говорится в статье.

Tomahawk Block II/TLAM-A — также ядерная версия на 2 500 км, и этот вариант также был уничтожен.

Tomahawk Block III — существовали версии TLAM-C с унитарной боевой частью и дальностью 1 700 км, и также TLAM-D с кассетной боевой частью и дальностью 1 300 км. Обе версии Пентагон также планировал утилизировать до 2020 года.

Tomahawk Block IV/TLAM-E — версия с дальностью 1 600 км, которая по состоянию на сегодня находится на вооружении армии США. Ракета покрывает европейскую часть РФ и долетает до Санкт-Петербурга и Москвы.

Tomahawk Block V — версии Block Va (противокорабельная) и Block Vb имеют дальность 1 600 км и также находятся на вооружении США.

"Поэтому, учитывая все, если речь вести о Tomahawk для Украины, то единственными возможным вариантами является получение крылатых ракет с дальностью 1600 км, или, если еще не все Block III утилизированы — 1700 км", — подытожили аналитики.

На портале также опубликовали карту с зонами поражения различных версий "Томагавков". Видим, что самая мощная ракета имела шансы долететь до Омска и Сургута.

Ракеты Томагавк — куда долетят разные версии Фото: Defense Express

Ракеты Томагавк — детали

Отметим, аналитики Defense Express рассказали, с каких пусковых наземных (не морских) установок могут стартовать ракеты "Томагавк", оценили их преимущества и недостатки. Выяснилось, что армия США использует комплексы Typhon: есть установки, от которых планируют отказаться, поскольку они имеют плохую проходимость по песку и влажному грунту. Еще одна возможность — пусковые контейнеры Mk 70, которые имеют другой недостаток — их трудно нагружать, разгружать и перевозить. Третий вариант появился только в октябре 2025 года. Американская компания Oshkosh Defense показала грузовик X-MAV, к которому можно пристроить пусковые контейнеры для "Томагавка". Последний вариант был бы оптимальным для Украины, считают аналитики.

Напоминаем, 16 октября медиа The Hill опубликовало возможные цели на территории РФ, по которым могут ударить "Томагавки" и этим вызвать "головную боль" у Кремля.